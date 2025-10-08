El PP demana al Parlament reprovar al Govern per la seva gestió i impulsar una 'llei antiokupa'

Defensen rebaixes fiscals i desenvolupar projectes com el Quart Cinturó i Hard Rock
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El PP ha registrat una proposta de resolució per demanar la reprovació del Govern de Salvador Illa per una gestió "decebedora" i una altra per reclamar l'impuls d'una 'llei antiokupa'.
"El Govern presidit per Salvador Illa és un govern feble, una feblesa que ha quedat constatada i manifestada per la seva incapacitat d'aprovar Pressupostos, per l'abús de decrets llei, buidant la capacitat legislativa del Parlament", recullen en el text, on acusen la Generlitat de no haver sabut afrontar els problemes de la societat catalana.
També demanen al Govern acabar "amb la irresponsable espiral de cessions" davant dels partits independentistes, frenant així l'ampliació de l'Agència Tributària de Catalunya i la consolidació de les delegacions a l'exterior, entre altres qüestions.
En fiscalitat, reclamen una reforma del tram autonòmic de l'IRPF, suprimir l'impost de successions, el de Patrimoni i reduir el nombre d'impostos propis, i en matèria d'infraestructures defensen executar el Quart Cinturó i el Hard Rock i treballar per poder celebrar esdeveniments com la Ryder Cup, els Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern.
També advoquen per donar una "resposta integral" a les ocupacions d'habitatges millorant l'actuació de la Generalitat davant de les denúncies per usurpació, aprovant una 'llei antiokupa", i incrementar la seguretat jurídica dels propietaris i petits arrendadors, que contempli la recuperació de l'habitatge d'una forma ràpida.
Sobre immigració, reclamen que sigui "legal, controlada i ordenada" i associar la continuïtat de la percepció d'ajudes socials al compliment contrastat d'obligacions d'integració en la societat catalana, així com crear i implementar un pla integral d'ordre i convivència, que inclogui la creació d'unitats mixtes de patrullatge entre Mossos d'Esquadra i policials locals en barris amb alta conflictivitat.
MENORS NO ACOMPANYATS
A més, sol·liciten al Govern fer efectius els convenis amb tercers països per accelerar el retorn als seus països d'origen als menors no acompanyats que hagin comès delictes o que hagin demostrat una nul·la voluntat d'integració.
En una altra de les propostes de resolució que han presentat demanen al Govern una "rectificació total" de les seves polítiques de seguretat, reforçant l'autoritat dels Mossos d'Esquadra i els cossos i forces de seguretat presents a Catalunya.