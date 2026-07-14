El PP demana al Parlament que a ESO i batxillerat s'estudiï què va ser ETA i les seves conseqüències

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, ha dit aquest dimarts que han presentat una iniciativa perquè a ESO i batxillerat s'estudiï què va ser ETA i les seves conseqüències.
"El record de Miguel Ángel Blanco i de totes les víctimes no es pot quedar únicament en els homenatges, s'ha de convertir en memòria viva, en veritat i educació", ha defensat en una roda de premsa a la cambra catalana.
Després de recordar l'aniversari de l'assassinat de Blanco, ha alertat del risc que les noves generacions "no sàpiguen què va passar a Espanya durant dècades, amb més de 850 assassinats i 379 crims per aclarir".
"Volem que els alumnes sàpiguen què va ser ETA, quines conseqüències va tenir el terrorisme per a la societat espanyola i, especialment, què van patir les víctimes", i ha afegit que no hi va haver dos bàndols iguals sinó víctimes i botxins.
També ha reclamat que les institucions catalanes condemnin qualsevol homenatge o acte de glorificació dels terroristes condemnats: "L'educació també ha de servir per formar ciutadans lliures, responsables i conscients de la seva història".