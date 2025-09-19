El PP demana al Parlament condemnar "el boicot" a la Vuelta i reforçar la seguretat per al Tour 2026

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
El diputat del PP al Parlament Pau Ferran ha presentat una proposta de resolució que demana que la cambra catalana condemni "el boicot" a la Vuelta i que el Govern reforci la seguretat de cara al Tour de França 2026, que arrencarà a Barcelona.
En un comunicat aquest divendres, Ferran reclama "protegir aquests grans esdeveniments esportius que són motor econòmic i font de projecció internacional" i ha assegurat que les protestes de la Vuelta han posat en risc la seguretat dels esportistes, l'organització i el públic.
Els populars també han instat el Govern central a promoure al Congrés "estudiar la possibilitat d'endurir el Codi Penal i el règim sancionador per a aquelles persones que, amb la seva conducta, posin en risc la integritat física dels esportistes o alterin greument el desenvolupament de la competició".