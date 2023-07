El PP demana "pactes d'estat" al PSC, que rebutja donar-los suport, i els comuns volen repetir la coalició

ERC, Junts, el PDeCAT i la CUP discrepen sobre els acords i la negociació amb el Govern central

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP Nacho Martín Blanco ha instat el PSC a arribar a "pactes d'estat" amb el seu partit, sobre la qual cosa Meritxell Batet (PSC) ha avisat que no donaran suport a un govern del PP, mentre que Aina Vidal (Sumar-comuns) ha apostat per repetir el govern de coalició després de les pròximes eleccions generals.

Així s'han expressat en el bloc sobre pactes del primer debat electoral a Catalunya, organitzat per Rac 1 i 'La Vanguardia', amb els candidats Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Roger Montañola (PDeCAT-Espai CiU), Albert Botran (CUP) i Juanjo Aizcorbe (Vox).

Martín Blanco ha lamentat el "frontisme" del PSC a l'hora de rebutjar acords amb els populars mentre que, segons ell, s'enorgulleixen dels seus pactes amb Bildu en l'última legislatura.

"El PP mai no ha estat un partit d'estat", ha replicat Batet, que els ha acusat d'assumir el programa electoral de Vox, en el qual veu reculades en els drets de les dones i LGTBI, i ha afegit que els socialistes són els únics que poden frenar la seva arribada a l'executiu.

Vidal ha alertat que "insistir en la concentració del vot és mentir" perquè, segons ella, aquestes eleccions van de coalicions i no de si guanya el candidat del PSOE, Pedro Sánchez, o el del PP, Alberto Núñez Feijóo, ja que cap dels dos podrà governar en solitari, ha apuntat.

Aizcorbe ha retret al PP que "vulgui fer-se perdonar" pels partits d'esquerres i independentistes, i li ha allargat la mà per arribar a acords i governar --ha dit-- per resoldre els problemes que afecten el dia a dia dels espanyols.

En aquest sentit, Martín Blanco ha replicat que no es volen fer perdonar, sinó que el PSOE entengui la seva "responsabilitat històrica" com un dels dos grans partits d'Espanya en matèries que urgeixen grans pactes --com ara, l'educació--.

ERC, JUNTS, EL PDECAT I LA CUP

Durant el debat, els partits independentistes han mostrat discrepàncies quant a la negociació amb el Govern central: Rufián ha lamentat que ERC s'ha quedat "sola" aquests últims quatre anys i ha reclamat el suport de la CUP i Junts per defensar Catalunya al Congrés.

"Tenir polítics que fins a la quarta vegada no s'adonen que els prenen el pèl és absolutament ineficient per al nostre país", ha replicat Nogueras, que s'ha preguntat per què Junts hauria de fer costat a qualsevol govern després dels incompliments, segons ella, amb Catalunya.

Per la seva banda, Botran ha sostingut que els vots del "conjunt de l'independentisme només haurien d'anar a un candidat que es comprometi amb l'autodeterminació", i Montañola ha reivindicat negociar amb el PP i amb el PSOE --no amb Vox-- per aconseguir millores per a Catalunya.

"Toca tornar a fer-los passar per caixa", ha dit, i ha acusat Junts d'haver dedicat quatre anys a fer activisme i espectacle al Congrés, en les seves paraules, mentre el PDeCAT i ERC s'asseien a negociar.

30 SEGONS 'D'OR'

En els 30 segons 'd'or' finals, els candidats s'han adreçat als electors: Batet ha demanat votar el PSC perquè Sánchez "se l'ha jugada" per recuperar la convivència a Catalunya, i Vidal ha sostingut que només el govern de coalició amb Sumar pot afrontar reptes com la transició ecològica i la reducció de la jornada laboral.

Martín Blanco ha assegurat que Feijóo vol governar per a tots els espanyols i amb polítiques orientades al creixement econòmic, mentre que Aizcorbe ha garantit que el seu partit estarà al costat de les classes mitjanes i treballadores combatent la inseguretat i la "islamització".

Nogueras ha assegurat que el 23J no va d'"esquerres o dretes espanyoles", sinó de Catalunya o Espanya, Botran ha sostingut que els catalans han de decidir si volen continuar formant part d'un estat com l'espanyol i Montañola ha demanat tornar a la política de la negociació.

"No demanaré el vot per al meu partit. Demanaré el vot per al meu país, per a la nostra gent. L'amenaça és enorme. No ens hem de quedar només en un eslògan", ha conclòs Rufián.