El PP demana a Marínez Bravo comparèixer per la xarxa que abandonava menors

TARRAGONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha explicat aquest dijous que demanaran que la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, comparegui al Parlament per donar explicacions sobre la xarxa a Tarragona que abandonava menors per obtenir ajuts de l'Estat.
"Volem saber immediatament si els fets que s'han produït a Tarragona també es produeixen a la resta de províncies de Catalunya, a Barcelona, a Girona i a Lleida. Volem transparència i la volem tan aviat com sigui possible", ha reclamat en una roda de premsa a la cambra.
Tot això després que la Policia Nacional hagi desarticulat una xarxa de frau en el sistema de protecció de menors migrants a la província de Tarragona que seguia un patró d'abandonament deliberat dels seus progenitors per obtenir ajuts i recursos de l'Estat, en una operació que s'ha saldat amb 30 detinguts i 22 menors entregats als seus pares amb el corresponent cessament de la tutela.
Després de considerar que el més urgent ara és "aturar el frau, identificar patrons i evitar-ne l'expansió" a altres províncies, ha concretat que proposaran una auditoria del sistema d'atenció als menors no acompanyats a Catalunya.
L'objectiu d'això, segons Fernández, és garantir "que s'està atenent convenientment a qui s'ha d'atendre i no a qui s'està aprofitant del sistema".
També reclamen una unitat d'anàlisi de frau en la tutela de menors que incorpori la Policia Nacional, la Fiscalia de Menors, el Ministeri d'Interior, el Ministeri de Drets Socials i la Conselleria de Drets Socials, a més d'un protocol d'avís automàtic entre províncies "quan es detectin patrons anòmals o abandons en un curt període de temps".