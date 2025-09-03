El PP demana al Govern saber el contingut i els "acords adoptats" en la reunió Illa-Puigdemont

Demana saber per què no hi havia "banderes oficials" i el cost total del viatge a Brussel·les
BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -
El grup del PP al Parlament ha registrat una bateria de preguntes al Govern en la qual li demanen saber el contingut i els "acords adoptats" en la reunió aquest dimarts a Brussel·les entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'ex-president del Govern i líder de Junts, Carles Puigdemont.
En un comunicat aquest dimecres, els populars han explicat que també han reclamat saber "per què es van retirar les banderes oficials en la reunió celebrada en un edifici oficial de la Generalitat".
A més, han reclamat saber "en qualitat de què es va rebre a Carles Puigdemont si és un escapolit", i també quin ha estat el cost total del viatge a Brussel·les.
El diputat del PP en el Parlament Hugo Manchón ha criticat que Illa hagi "utilitzat una seu oficial sufragada amb diners públics per blanquejar la imatge de qui segueix sent un pròfug de la justícia".
RENDIR COMPTES EN EL PARLAMENT
Manchón ha reclamat que Illa rendeixi comptes sobre la trobada davant de la Càmera catalana com a mostra de transparència, i ha acusat a Illa de ser "ostatge a Catalunya del que mani ERC i del que li ordeni Sánchez per retenir els vots que el sostenen a La Moncloa".
"El missatge que projecta aquesta reunió és vergonyós: la imatge de Puigdemont somrient al costat d'Illa és la demostració de qui mana de debò. Illa no pinta gens, és una marioneta", ha sostingut Manchón.