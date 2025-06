El PP demana al Govern reforçar les plantilles de sanitaris davant la "pressió assistencial" a l'estiu

BARCELONA 20 juny (EUROPA PRESS) -

El grup del PP al Parlament ha presentat una bateria de preguntes al Govern en la qual li demana que planifiqui i reforci les plantilles de sanitaris davant la "pressió asistenccial" a l'estiu.

En un comunicat aquest divendres, els populars expliquen que el diputat del PP a la cambra catalana Hugo Manchón ha reclamat "previsió, transparència i mesures concretes que evitin el col·lapse als centres sanitaris durant els mesos de juliol, agost i setembre".

"A meitat de juny, i amb la primera onada de calor ja en curs, el Govern continua sense haver fet públic el seu pla d'estiu", han criticat els populars, que han afegit que genera incertesa entre els usuaris i els sanitaris.

El PP també pregunta al Govern sobre la previsió de tancament de llits i plantes hospitalàries, la reducció d'horaris i el possible tancament temporal de centres sanitaris, a més de "la manca de personal prevista per a aquest estiu".

També ha sol·licitat informació detallada sobre els reforços previstos, les mesures per garantir condicions laborals segures davant les altes temperatures, i el compliment de la normativa vigent en espais de treball sanitaris.

Manchón ha advertit que en matèria de salut "no hi ha lloc per a la improvisació", i ha instat el Govern a garantir una atenció contínua, digna i segura durant l'estiu, sense que la ciutadania vegi afectada la qualitat del servei per la manca de previsió, en les seves paraules.