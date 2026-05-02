El PP demana al Govern que integri a la Guàrdia Civil i Policia Nacional en el 112

BARCELONA 2 maig (EUROPA PRESS) -
El diputat del PP en el Parlament Alberto Villagrasa ha registrat una proposta de resolució per demanar que el Govern integri a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional en el sistema d'emergències CAT-112 abans que finalitzi l'any, una cosa que, afirma el partit en un comunicat aquest dissabte, el Govern va acordar amb la Generalitat en 2024.
Villagrasa ha lamentat que no s'ha fet res sobre aquest tema i no s'intueix intenció de fer-ho malgrat que, sosté, la integració de tots els cossos és essencial per a la lluita contra la criminalitat a Catalunya "que està disparada per més que intenti maquillar-ho el Govern".
"Portem un any i mig esperant i no podem seguir així, perquè això està afectant a la resposta policial, a la lluita contra la inseguretat i a la protecció ciutadana", ha afegit.
La formació demana que es posi a la disposició dels agents nacionals un espai dins dels centres del 112 que hi ha a Reus (Tarragona) i Barcelona per "poder garantir la seva correcta integració".
En aquest sentit, Villagrasa assenyala que ara mateix no hi ha cap espai habilitat per a Policia Nacional i Guàrdia Civil: "I això és un error majúscul, perquè també són la policia del nostre país, li agradi o no li agradi als socis d'Illa".