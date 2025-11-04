El PP demana al Govern ignorar les mesures sobre habitatge dels Comuns: "Estan abocades al fracàs"

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha demanat al Govern que no facin cas a les propostes dels Comuns en matèria d'habitatge, com la de prohibir la venda especulativa en zones tensionades: "Estan abocades al fracàs".
Així ho ha dit en una roda de premsa aquest dimarts, en la qual ha acusat els de Jéssica Albiach i les polítiques impulsades des de l'esquerra de "destrossar el mercat d'habitatge".
El portaveu ha explicat que aquest mateix dimarts a la tarda portaran davant el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la llei que regula el lloguer de temporada per ser "antiestatutària i anticonstitucional".
"Aquesta llei no es pot aprovar al Parlament. Això és més que una qüestió tècnica de visió antiestatutària i anticonstitucional també contrasta amb el convenciment que tot el que surti dels Comuns pel que fa a polítiques d'habitatge està abocat al fracàs", ha conclòs.
DGAIA
El portaveu ha apuntat que aquest dimecres començarà al Parlament la comissió d'investigació sobre l'activitat de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) i ha afirmat que el PP hi anirà.
"Parlem de menors tutelats per la Generalitat que han estat abandonats, maltractats o fins i tot explotats mentre el Govern mirava cap a una altra banda. Això no és un error, és negligència política i moral", ha sostingut.
Per això, ha dit, espera que la comissió "serveixi per aclarir els fets i no per blanquejar ningú".
D'altra banda, Fernández s'ha referit al Congrés Islàmic de Catalunya que se celebrarà al desembre i ha exigit que la Generalitat expliqui "quants diners públics s'hi han destinat".