PP demana al Govern explicar per què no va mobilitzar l'Exèrcit a Ceuta "si el CNI va avisar" a Interior

BARCELONA, 13 ago. (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari d'Educació i Igualtat del PP, Jaime de los Santos, s'ha preguntat per què no es va desplegar l'Exèrcit a la frontera a Ceuta "si el CNI va avisar al Ministeri de l'Interior que s'estaven apropant desenes de milers de persones", i critica que, davant d'aquesta situació, el Govern central està de vacances.
Ho ha dit aquest dijous en roda de premsa a Barcelona, en la qual s'ha preguntat què està passant amb la política exterior d'Espanya i insisteix: "Els espanyols no podem estar a l'albur d'un president que no ens respecta i que ni tan sols respecta la integritat territorial del nostre país".
Preguntat per les declaracions del ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, sobre que tots els menors que estan a Ceuta puguin reagrupar-se i tornar amb les seves famílies, De los Santos ha reiterat que el Marroc "exigeix la devolució", considera que tots els menors han de ser retornats als seus països d'origen i acusa Bolaños que no estar a l'alçada de les seves responsabilitats.
A més, s'ha preguntat que "com és possible que amb una crisi d'aquestes característiques el president del Govern espanyol segueixi de vacances" i insisteix que el PP vol que es compleixi el pacte europeu d'asil, que deixa clar, remarca, que els menors han de ser retornats als seus països.
"Estem permetent que almenys a 6 menors marroquines se les hagi portat al límit de l'assetjament sexual" i reitera que a aquests menors cal protegir-los, a més d'assenyalar que no s'està parlant dels 150 morts en el mar.
CRÍTICA A BOLAÑOS I A MARLASKA
"Aquí l'ignominiós és el Govern d'Espanya, que quan veuen que envaeixen les nostres fronteres se'n van de vacances, recomanen playlists, llibres per al període estival o fins i tot Bolaños les ciutats que cal visitar. Bolaños l'única ciutat que ha de visitar és Ceuta", diu De los Santos.
Lamenta que "excepte (Margarita) Robles, cap dels altres 22 ministres han fet afirmacions d'aquestes característiques", en referència a l'avís de la ministra de Defensa que qualsevol agressió sobre Ceuta o Melilla suposa una agressió a Espanya sencera i que ambdues ciutats autònomes són "espanyolíssimes".
En aquest sentit diu que, "com Bolaños no donarà cap resposta", han registrat en el Congrés dels Diputats una bateria de preguntes a respondre sobre totes aquestes qüestions relatives a Ceuta.
Sobre la no compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, al Senat, De los Santos assegura que "Marlaska se salta la Constitució a la torera, riu dels espanyols" i titlla aquesta situació d'irresponsabilitat, ignonimia i falta d'altura.
RETRET A ILLA I PETICIÓ A COLLBONI
Per la seva banda, el secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha assenyalat que li hauria agradat escoltar al president de la Generalitat, Salvador Illa, dir que les polítiques migratòries "de portes obertes són un error, que produeixen col·lapse i que Catalunya no pot assumir les conseqüències de la política migratòria descontrolada de Sánchez".
"Crec que als catalans els hauria agradat escoltar per part d'Illa aquestes paraules. El que ha passat a Ceuta és conseqüència de l'efecte trucada de la immigració descontrolada que portem patint molts anys en el conjunt del país. M'agradaria que Illa també es manifestés en aquest sentit", ha afegit.
D'altra banda, el president del PP en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha explicat que ha demanat a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, posar-se en contacte amb la Ciutat Autònoma de Ceuta per oferir ajuda: "Ceuta és Espanya i no podem deixar solos als ceutins quan estan afrontant una situació extraordinària".
Creu que el que passa a Ceuta és "una tragèdia política, però Sánchez és l'autèntic responsable, permetent que s'obrin les fronteres, que es produeixin 150 morts, així com violacions a nenes cada dia", i ha insistit a Collboni que truqui a l'alcalde-president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, per posar tots els mitjans possibles per ajudar als ciutadans de Ceuta.