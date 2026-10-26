El PP demana al Govern explicar "amb transparència" què fa per contenir el virus Shamonda

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El PP ha registrat al Parlament una bateria de preguntes al Govern per conèixer l'abast de la infecció pel virus Shamonda a la província de Girona i en les quals demana "explicar amb transparència què està fent per contenir" el virus.
"Volem conèixer els protocols de bioseguretat, immobilització i control del vector, les mesures per contenir la propagació del virus i quin paquet d'ajuts s'està dissenyant per protegir els ramaders davant una possible pèrdua de producció de llet", ha assegurat el diputat Jaume Veray en un comunicat aquest dilluns.
Els populars han reclamat informació sobre la coordinació entre la Generalitat i el Govern central "davant un possible risc zoonòtic", així com el nombre de mostres analitzades a Catalunya, desglossades per comarques i si es reforçarà la vigilància del mosquit que provoca el virus.