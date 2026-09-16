El PP demana al Govern concretar el cost de la conferència d'Illa per l'equador del seu mandat

Els populars també exigeixen saber quin és el pressupost i la planificació de la climatització de les escoles
BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -
El PP ha registrat aquest dimecres una bateria de preguntes al Parlament en les quals exigeix al Govern concretar el cost de la conferència 'El futur és aquí' que va celebrar a Barcelona el president de la Generalitat, Salvador Illa, per l'equador del seu mandat.
En un comunicat, la portaveu del PP a la cambra catalana, Lorena Roldán, ha afirmat que "els catalans tenen dret a saber quant ha costat, qui hi va assistir i quan pensa executar tot el que ha anunciat" Illa.
Per Roldán, la conferència del president "va ser una estratègia del Govern per eludir el control parlamentari" i ha criticat que els diputats no s'haurien d'assabentar dels seus plans per una conferència.
"Abans d'explicar el futur de Catalunya, Illa ha d'explicar el present del Govern i dir-nos què ha costat l'acte, quan s'executarà el que ha promès, com es pagarà i què passarà si s'incompleix una altra vegada, com ha estat fent tota la legislatura", ha sostingut Roldán.
CONCRECIÓ DE LES MESURES ANUNCIADES
Per això, els populars també han exigit al Govern que concreti el pressupost, la planificació i la calendarització de mesures anunciades durant la conferència com la climatització de 2.530 centres educatius.
Roldán ha demanat saber en quins centres i el pressupost total: "És molt fàcil dir 2.500 milions d'euros, però l'important és explicar la partida anual, la planificació i el calendari d'execució".
De la mateixa manera, també ha demanat concrecions en la climatització de 51 residències de la Generalitat, la inversió del 6% del PIB en educació, o l'anunci de 1.000 milions d'euros per implementar l'estratègia d'intel·ligència artificial.