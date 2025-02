El PP demana al Govern central posar fil a l'agulla per a una via interior de mercaderies a Tarragona

"Posar fil a l'agulla també pot significar demanar diners a Europa"

TARRAGONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP al Congrés per Tarragona Elisa Vedrina ha demanat al Govern central posar "fil a l'agulla" per habilitar una solució provisional que allunyi les mercaderies dels nuclis urbans de Tarragona, cosa que passa per, segons ella, finançar una línia de trens que passi per l'interior de la província.

Ho ha dit en unes declaracions a Europa Press, en què ha instat l'executiu central a liderar la inversió d'aquesta línia interior, encara que sigui a través de fons de la Unió Europea: "Posar fil a l'agulla també pot significar demanar diners a Europa".

Així mateix, els populars demanen que es presenti l'informe sobre l'estudi del risc mediambiental que suposa passar les mercaderies per un tercer fil ferroviari per la costa, del qual s'estan executant les obres de construcció.

"Ningú ha vist aquest informe", remarca Vedrina sobre el preceptiu estudi d'impacte ambiental d'aquest tercer carril, al qual també s'oposen entitats com la plataforma Mercaderies per l'Interior.

Vedrina considera que el pas del corredor mediterrani per aquest tercer fil, en situar-se al costat de via convencional, "posa en perill la vida de les persones" i, ha afegit textualment que també afecta greument la zona protegida per la Xarxa Natura 2000, així com l'Amfiteatre de Tarragona, patrimoni de la Unesco.

TREBALL A EUROPA

Els populars reivindiquen haver aconseguit que la Comissió de Peticions del Parlament Europeu hagi acceptat debatre d'urgència la setmana passada una sol·licitud sobre aquesta qüestió.

La Comissió Europea (CE) va obrir la porta a alternatives viables per al corredor mediterrani i el seu pas per Tarragona, després que els socialistes hi van votar en contra per tancar així la petició, mentre que Junts i ERC no van assistir a la sessió.

Els populars lliguen aquest gest a la possible acceptació de la solució que plantegen a llarg termini d'un bypass, sobre el qual el Govern central sí que "ha fet el gest de parlar", a diferència de la solució provisional de la via interior, segons Vedrina.

Vedrina celebra que la CE hagi reclamat ara al Govern central que se li faci arribar l'informe d'impacte mediambiental, cosa que pot determinar si se segueix amb l'obra.

ENTITATS CIVILS

Entitats civils com la plataforma Mercaderies per l'Interior valoren si portar la construcció del tercer fil ferroviari davant de l'Audiència Nacional per "estar executant les obres de construcció sense haver fet l'estudi d'impacte ambiental", segons ha explicat a Europa Press un dels seus membres, Sergio Nasarre.

L'organització advoca per un nou traçat de mercaderies definitiu per l'interior que requeriria entre quinze i vint anys, a més de l'alternativa provisional urgent utilitzant les infraestructures ferroviàries existents i que la línia de la costa "sigui exclusiva per a trens de passatgers", tal com recull el seu manifest.