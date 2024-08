El PP demana al Govern actuar davant l'"augment d'agressions a sanitaris" a Catalunya

Exigeixen a la nova consellera de Salut "estar a l'altura del que mereixen" pacients i sanitaris



BARCELONA, 14 ago. (EUROPA PRESS) -

El PP català ha demanat aquest dimecres al nou Govern del president Salvador Illa que actuï davant l'"augment d'agressions a sanitaris" tant a centres hospitalaris com a l'atenció primària de Catalunya.

En un comunicat, els populars reiteren la seva sol·licitud per millorar la seguretat en la sanitat catalana, i han detallat que les amenaces i agressions a sanitaris han pujat fins a un 13% des del 2020.

"Cal actuar i cal fer-ho ja", ha expressat el diputat del PP al Parlament, Hugo Manchón, qui ha reclamat mesures preventives dirigides a la ciutadania per implementar mecanismes que garanteixin la seguretat dels sanitaris.

A LA CONSELLERA PANÉ

Els populars també han demanat a la nova consellera de Salut, Olga Pané, "estar a l'altura del que mereixen els pacients i els sanitaris que any rere any han estat abandonats per una Generalitat que ha donat l'esquena a les polítiques en matèria de salut".

"El Govern d'Illa és continuista en polítiques independentistes i això serà un llast per donar resposta als problemes que de debò preocupen als catalans com són les altes llistes d'espera en sanitat", ha afegit Manchón.

La formació ha avisat que exigirà a Illa una dotació econòmica suficient per donar un servei sanitari de qualitat i "no tornar a tancar llits d'hospitals a l'estiu, atendre les reclamacions dels sanitaris i acabar amb les eternes llistes d'espera que pateixen els pacients catalans", resa el comunicat.