El PP demana explicacions a Parlon sobre el dispositiu policial en els disturbis a Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PP català, Lorena Roldán, ha condemnat els disturbis del dissabte a Barcelona, que s'han saldat amb 128 detinguts, i ha demanat la "compareixença urgent" de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, per donar explicacions sobre els fets i el dispositiu policial desplegat.
En un comunicat, ha expressat la seva preocupació per les declaracions de la comissaria cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, qui ha considerat 'bastant inexplicable' la dinàmica dels disturbis: "En mans de qui estem si la comissaria cap dels Mossos no sap explicar el d'anit?", ha dit.
Roldán ha considerat que la consellera ha de donar explicacions per la seva "falta de previsió davant d'una convocatòria que es va difondre a través de xarxes socials i va acabar en destrosses i saquejos de comerços i quines mesures s'adoptaran".
"No pot ser que es digui que es tracta de dinàmiques bastant inexplicables, perquè els fets són d'una gravetat extrema, massa semblant al que ha ocorregut a França els últims dies", ha dit Roldán.
La portaveu popular també ha criticat a la candidata del Front Ampli per Barcelona, Ada Colau: "Feu el favor de deixar d'assenyalar a la policia i proveu, encara que sigui només una vegada, a deixar de posar-vos del costat del delinqüent. Gran part de la culpa és vostra".