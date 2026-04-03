El PP demana explicacions a Montero pel seu "deixant de corrupció"

Iñaki Berasaluce - Europa Press
MADRID 3 abr. (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari de Coordinació Autonòmica i Local i Anàlisi Electoral del PP, Elías Bendodo, ha assegurat aquest divendres que el seu partit demanarà "moltes explicacions" a l'exvicepresidenta del Govern espanyol i candidata del PSOE a la Presidència de la Junta d'Andalusia, María Jesús Montero, per "tota aquest deixant de corrupció que ha deixat" al Govern.
En aquest sentit, Bendodo ha assenyalat que el seu ja excap de Gabinet, Carlos Moreno, "està esquitxat de corrupció i era íntim de Koldo García i companyia". El suposat conseguidor d'aquesta trama, l'empresari Víctor d'Aldama, li va acusar d'haver-li lliurat 25.000 euros per ajornar el venciment d'un deute d'una empresa, però Moreno ho va desmentir en seu judicial.
El dirigent del PP també ha al·ludit a l'ex 'número 3' de Montero en el Ministeri d'Hisenda, l'expresident del Tribunal Econòmic Administratiu Central, Marcos San Juan, acusat per la Fiscalia Anticorrupció el presumpte cobrament de comissions il·legals a canvi d'arxivar plets fiscals. "La Policia li ha trobat a la seva casa feixos de bitllets suposadament de mossegades per llevar multes d'Hisenda", ha detallat Bendodo.
LES "MÚLTIPLES TRAMES DE CORRUPCIÓ" DE LA SEPI
Així mateix, ha sostingut que, de tot això, la cosa que els sembla "més greu" són les "múltiples trames de corrupció" entorn de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) que dirigia María Jesús Montero "i que va usar, igual que a Andalusia, el 'fons de rèptils' de la trama dels ERE".
Segons el sotssecretari del PP, la SEPI "està ficada en tot", en al·lusió al rescat de la companyia aèria Plus ultra "per 53 milions d'euros i que tenia només un avió actiu", recordant que tota la cúpula d'aquesta companyia ha estat detinguda.
També ha afirmat que la SEPI "està darrere" de l'empresa pública Tragsatec, on l'exministre de Transports i exsecretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, a la presó provisional per diversos suposats casos de corrupció, "col·locava als seus amants cobrant i sense treballar".
"I està també darrere d'Enusa, l'empresa on van col·locar per 245.000 euros a l'any al gerent del PSOE que pagava a Koldo i a Santos Cerdán i al propi Pedro Sánchez i els pagava als tres en bitllets. És a dir, la SEPI amb Montero al capdavant s'ha comportat com un fons de rèptils per disposar dels diners lliurement, com vam veure a Andalusia, amb els ERE. Ni més ni menys", ha manifestat Bendodo.
Per tot això, el diputat 'popular' ha asseverat que encara que "li ha costat", l'exministra ha deixat el Govern per "venir a perdre a Andalusia". "María Jesús Montero va sortir fugint d'Andalusia per la corrupció i torna a Andalusia fugint de la corrupció a Madrid i a passar la seva estació de penitència i quan l'acabi el 17 de maig es tornarà a Madrid", ha resolt.