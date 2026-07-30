El PP demana a Duch explicar les "anomalies" a les delegacions del Govern

BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, ha anunciat aquest dijous una petició de compareixença del conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, perquè doni explicacions sobre les "anomalies" detectades per la Sindicatura de Comptes en algunes delegacions del Govern a l'exterior.
En un comunicat, adverteix que "quan apareixen dubtes sobre la gestió dels diners públics, el Govern té l'obligació de donar totes les explicacions i aportar tota la documentació", i també ha criticat que no se segueixen criteris objectius per nomenar els responsables de les delegacions, segons ella.
Roldán ha demanat "el tancament de totes les delegacions i el cessament de tots els delegats" i ha dit que, mentre això no passi, el Govern està obligat a fiscalitzar fins l'últim euro.
"Mentre els catalans suporten una pressió fiscal rècord i uns serveis públics cada vegada més deteriorats, el Govern continua negant-se a facilitar el control parlamentari d'unes delegacions exteriors el cost de les quals no deixa de créixer", ha afirmat.
INFORME DE LA SINDICATURA
L'informe de la Sindicatura de Comptes sobre les delegacions del Govern de l'exercici 2024, publicat dimecres, ha detectat que, en 6 de les delegacions, els romanents superaven el 50% del pressupost i que, en 10 delegacions, no van caldre romanents d'exercicis anteriors per finançar la seva despesa, la qual cosa "evidencia una planificació pressupostària poc acurada".
D'altra banda, l'informe recollia que les propostes de pressupost es van tramitar i aprovar en l'exercici 2024 i no abans de començar-lo, "com correspondria".
En vista d'aquesta situació, la Sindicatura ha recomanat establir una ordenació que estableixi criteris i procediments comuns i la creació d'un registre per a les entitats constituïdes a l'estranger que permeti donar homogeneïtat jurídica i de funcionament.