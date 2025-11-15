El PP demana la compareixença de Niubó per la resolució del TSJC sobre el català a les aules

BARCELONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha anunciat aquest dissabte la petició de compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, per explicar la postura del Govern davant de la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que "rebutja que el català pugui ser considerat com l'única llengua de cohesió en l'àmbit educatiu".
La resolució judicial respon a una denúncia de l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) de Catalunya contra una disposició de la Conselleria "que pretenia establir el català com a únic eix de cohesió lingüística en els centres educatius", informa el PP en un comunicat aquest dissabte.
Fernández ha criticat l'estratègia del Govern en matèria lingüística i ha defensat un enfocament que garanteixi el respecte i la convivència entre català i castellà: "No es pot protegir i defensar el català mitjançant la imposició".
"Aquestes polítiques han demostrat ser un fracàs dels partits que utilitzen la llengua com a eina política", ha afegit, i ha assegurat que el model ha de ser, al seu judici, la normalitat i la cordialitat entre les dues llengües de Catalunya.
Per això, el PP ha demanat a la consellera que doni explicacions sobre les implicacions de la resolució del TSJC i sobre com pensa "garantir un marc educatiu que respecti els drets lingüístics de tots els alumnes".