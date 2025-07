El PP demana el cessament del responsable de presons per no facilitar l'agenda de Cerdán i el citarà a la comissió Koldo

Gamarra diu que Ortiz "parlava amb Cerdán per acostar etarres" i ara "impedeix" donar informació a l'UCO: "La trama continua funcionant"

Assegura que a Sánchez li tocarà "tard o d'hora" seure en comissió del Senat i "haurà d'assumir responsabilitats polítiques"

MADRID, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

La sotssecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha exigit al Govern central el cessament del secretari general d'Institucions Penitenciàries, Ángel Luis Ortiz González, per no facilitar l'agenda de visites a la presó de l'ex-número tres del PSOE Santos Cerdán i "obstruir" les investigacions. A més, ha avançat que el Grup Popular el citarà a la comissió d'investigació del Senat sobre el cas Koldo.

"Veiem com s'obstrueix la tasca de la justícia i les investigacions des del mateix govern a través del secretari general d'Institucions Penitenciàries", ha denunciat Gamarra, que ha al·ludit a la vinculació d'Ortiz González amb Cerdán.

En una entrevista concedida a Europa Press, la dirigent popular ha indicat que l'UCO va sol·licitar informació a presons sobre els contactes de Cerdán a la presó i ha criticat que hagi deixat de "facilitar-la".

"Que curiós que la mateixa persona que hem pogut escoltar als àudios amb Cerdán parlant dels acostaments de terroristes, és a dir, de la utilització de la política penitenciària en benefici de Pedro Sánchez a canvi dels vots de Bildu, és el mateix que impedirà i que no facilitarà la informació que demana l'UCO a Institucions Penitenciàries", ha manifestat.

"LA TRAMA CONTINUA FUNCIONANT"

Segons Gamarra, això significa que "encara avui l'organització criminal que dorm a Soto del Real continua actuant" perquè "el mateix que parlava amb Cerdán per acostar presos terroristes condemnats per terrorisme, és el mateix que comunica al jutge que no facilitarà la informació que l'UCO li demana" sobre l'exsecretari d'Organització del PSOE.

La dirigent del PP ha insistit que "la trama continua funcionant" en el present. "Per això demanem el cessament del secretari general d'Institucions Penitenciàries, però ja avancem que també demanarem la seva compareixença a la comissió d'investigació al Senat perquè no és un desconegut dins de l'organització criminal que està sent investigada", ha emfatitzat.

Gamarra ha defensat conèixer els "contactes" que "manté dins de presó" el que va ser secretari d'Organització del PSOE, atès que està "dormint" a la presó per "estar al capdavant d'una organització criminal que falsejava contractes públics a canvi de mossegades".

"No només falsejava contractacions públiques sinó que ha falsejat els acords polítics per garantir la moció de censura i les investidures de Pedro Sánchez", ha emfatitzat, posant l'accent en l'acord amb Bildu "a canvi dels acostaments dels presos condemnats per terrorisme". A parer seu, s'ha "utilitzat la política penitenciària en benefici propi".

PRESONS DEIXA D'INFORMAR L'UCO SOBRE LES VISITES A CERDÁN

El passat 3 de juliol, la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va demanar a presons, "per ser d'interès per a les investigacions", ser "informada de les visites que rebi l'intern, a poder ser amb antelació al fet que es produeixin".

Presons, per la seva banda, en un altre escrit de 9 de juliol, es va dirigir al magistrat instructor del cas Koldo, Leopoldo Puente, per informar-lo de la sol·licitud de l'UCO, indicant-li que s'estava emplenant, tret que pel tribunal s'ordenés el contrari.

Fonts de la defensa de Cerdán --a la presó des del passat 30 de juny-- van denunciar llavors que es tractava d'un "greu atropellament" als seus drets. Finalment, Institucions Penitenciàries va decidir deixar d'informar a l'UCO sobre les visites a la presó de l'exsecretari d'Organització del PSOE després que el Tribunal Suprem (TS) li recordés que havia d'actuar segons normativa.

CREU QUE EL "JET-LAG" LI IMPEDEIX RECORDAR ELS CASOS DE CORRUPCIÓ

Després d'assegurar que Pedro Sánchez "està assetjat per la corrupció", Gamarra ha destacat la "grandíssima diferència" entre els dos grans partits en afrontar els casos de corrupció, assegurant que mentre que el PP és "implacable" contra ella i deixa "investigar a la Justícia i als Cossos i Forces de Seguretat", els socialistes "s'estan caracteritzant per la seva falta de col·laboració i l'obstrucció a la justícia", així com per l'"atac a periodistes, a jutges i a les forces de seguretat".

Després que Sánchez assegurés aquesta setmana a Montevideo que la corrupció "generalitzada i sistematitzada" es va acabar amb la moció de censura del 2018, Gamarra li ha respost que "el jet-lag" li impedia "recordar quina és la realitat del sanchisme l'any 2025", amb Santos Cerdán "dormint a la presó" i Ábalos "amb el passaport retirat i sense poder sortir d'Espanya".

"El que queda demostrat és que aquesta moció de censura i les investidures posteriors tenien per darrere un objectiu i era corrompre's", ha ressaltat, per afegir que les informacions que s'estan coneixent evidencien que això "no eren dues o tres pomes podrides".

SÁNCHEZ "DES DEL PRINCIPI HO SABIA I HO VA TAPAR"

Preguntada per si el Grup Popular es planteja citar Sánchez ja a la comissió d'investigació del cas Koldo, ha assenyalat que "a hores d'ara" els espanyols no tenen "cap dubte" que "el màxim responsable" n'és el president del Govern central, que "des del principi ho sabia i ho va tapar".

"I a Pedro Sánchez li tocarà tard o d'hora haver de donar explicacions sobre tot això també en el marc de la comissió d'investigació del Senat", ha manifestat, per afegir que aquesta comissió va començar amb "un objecte molt concret i s'ha hagut d'anar ampliant per la mateixa envergadura de la corrupció que representa el sanchisme en tots els seus extrems".

Després d'al·ludir al "clan del Peugeot" que va acompanyar Sánchez per alçar-lo a la Secretaria General del PSOE davant de les primàries del partit, ha reiterat que és "impossible" que "no sabés res ni s'assabentés absolutament de res". Per això, ha dit que "haurà d'assumir responsabilitats polítiques i les que més enllà de l'àmbit polític es puguin derivar".

Gamarra ha confirmat que un dels "eixos fonamentals" de la labor d'oposició del PP a l'inici del curs polític serà la corrupció que afecta Sánchez per "destapar" els casos que l'afecten, com les "traces de contractes públics a tot el Ministeri de Foment" que, segons ha dit, "es va veient cada vegada més que era una pràctica sistematitzada des d'altres ministeris".

DEMANA A PUENTE "DEIXAR DE FER PIULADES" I EXPLICAR LES "TRACES"

Així mateix, Gamarra ha carregat durament contra el ministre de Transports, Óscar Puente, al qual ha recordat que "té dues grans responsabilitats": "fer que els transports funcionin a tot el país" i donar "explicacions" sobre el seu ministeri, en el qual "es falsejaven contractes públics a canvi de mossegades".

Gamarra ha indicat que també estan "dimitint o sent destituïts alts directius del Ministeri de Foment, i Puente no dona cap explicació". "Té a veure amb els contractes que en l'àmbit del Ministeri de Foment estan sent investigats pel Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional? On està l'auditoria que va dir que anava a fer? Què ha de dir sobretot això?", l'ha interpel·lat.

Per això, ha demanat a Puente que "es deixi de fer piulades" i se centri que el transport funcioni i a aclarir "la trama de traces de contractes" que, a parer seu, "s'ha continuat desenvolupant de manera sistemàtica al Ministeri".