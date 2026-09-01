El PP demana el cessament de Niubó i titlla de "covard" el relleu de la secretària general d'Educació

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha titllat de "maniobra covarda" el relleu de la secretària general de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, Teresa Sambola, i ha demanat el cessament de la consellera, Esther Niubó.
"No podem consentir que aquesta secretària sigui el cap de turc. És una maniobra covarda per eludir la culpa política de la consellera i del propi president", ha sostingut en una roda de premsa aquest dimarts a la seu del partit.
Fernández ha insistit que Esther Niubó té "la responsabilitat directa d'aquesta crisi", amb una vaga convocada per al primer dia de curs, el 8 de setembre.
ILLA "DE VACANCES"
Ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de no estar present a l'agost: "Quan el territori que estàs governant, en aquest cas Catalunya, viu una crisi educativa sense precedents, quan viu una crisi d'inseguretat sense precedents, quan Catalunya està desbordada, col·lapsada, tenim un Govern tan fallit, el president no es pot anar de vacances".
I ha afirmat que "l'evident falta de resultats del seu Govern, la incompetència i la negligència de la seva Govern" el portaran al fracàs, i també ha acusat Illa d'anteposar els interessos del president del Govern central, Pedro Sánchez, als interessos dels catalans.