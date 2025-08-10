El PP demana a Brussel·les avaluar les conseqüències de seguretat derivades del contracte del Govern central amb Huawei

MADRID 10 ago. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Grup Popular Europeu (PPE) al Parlament i secretària general del PPE, Dolors Montserrat, ha sol·licitat a la Comissió Europea i al Servei Europeu d'Acció Exterior que avaluïn les implicacions de seguretat derivades de la decisió del Govern central d'adjudicar a Huawei l'emmagatzematge d'escoltes telefòniques judicials del sistema SITEL.
L'eurodiputada considera que aquesta contractació planteja "un seriós problema de coherència" amb les recomanacions europees en matèria de seguretat tecnològica i de protecció de dades confidencials, a més de comprometre la fiabilitat d'Espanya com a soci dins de la cooperació d'intel·ligència europea i transatlàntica.
"Parlem d'un sistema que gestiona escoltes amb autorització judicial sobre terrorisme, crim organitzat i espionatge. Si aquesta informació acaba emmagatzemada en tecnologia vinculada a la intel·ligència xinesa, el risc per a nosaltres i els nostres aliats és real", ha advertit Montserrat, a través d'un comunicat.
En una pregunta parlamentària, Dolors Montserrat ha advertit del risc de filtració o monitoratge indirecte per part de tercers països sobre investigacions judicials que puguin incloure informació compartida en el marc de la cooperació OTAN-UE, "la qual cosa podria conduir a una pèrdua de confiança per part de socis estratègics com els Estats Units o el Regne Unit".
"La Comissió ha estat clara: la seguretat ha de prevaler sobre el preu. La presència de Huawei en un sistema d'intercepcions judicials contradiu les recomanacions europees i vulnera el principi de precaució en matèria de ciberseguretat pública", ha recordat l'eurodiputada.
Amb tot, Dolors Monserrat considera que el president del Govern central, Pedro Sánchez, vulnera el marc de seguretat tecnològic fixat per la Comissió Europea, en el marc de l'EU 5G Security Toolbox, i ha alertat que es posa en perill la confiança de l'OTAN i els seus aliats.
Els populars han apuntat que la Comissió Europea, en el marc de l'EU 5G Security Toolbox, va instar el 2020 els estats membres a limitar o excloure a proveïdors d'alt risc d'infraestructures crítiques. "Aquesta categoria inclou empreses com Huawei, la subjecció de les quals a la legislació de seguretat nacional xinesa podria implicar l'obligació de col·laborar amb els serveis d'intel·ligència del país asiàtic, fins i tot a l'estranger", han assenyalat des del PP.