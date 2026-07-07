El PP demana una "auditoria independent" a l'L9 de Barcelona després de l'esvoranc al Putxet

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
La diputada del PP al Parlament Ángeles Esteller ha demanat a la Generalitat una "auditoria independent" de seguretat de les obres de l'L9 del Metro de Barcelona després de l'esvoranc d'aquest dimarts al barri del Putxet que ha obligat a desallotjar 93 pisos.
També ha anunciat una bateria de preguntes parlamentàries per exigir explicacions al Govern sobre les causes, els controls previs, els danys i les responsabilitats, informa el partit en un comunicat.
Esteller ha reclamat al Govern "explicacions sobre què ha fallat, quins controls s'havien fet i quines garanties tenen els veïns", perquè considera que no es proporciona informació constant i clara.
Demana a més revisar tots els trams de l'L9 en execució que discorren sota zones urbanes, i "mesures per evitar nous incidents".
El PP pregunta el nombre total de desallotjats i com se'ls allotjarà, qui "assumirà els costos pels danys ocasionats" i quin sistema d'indemnitzacions s'establirà per als veïns, propietaris, comunitats de veïns i activitats econòmiques afectades.