El PP demana auditar la despesa de la Generalitat: "Catalunya és la comunitat que gestiona pitjor"

Juan Fernández rebutja canviar el model de recaptació d'impostos com l'IRPF
BARCELONA, 14 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha proposat que es faci una auditoria de les despeses de la Generalitat abans de canviar el model de finançament autonòmic: "Hem de tenir la dada de qui aporta més, però també de qui gestiona millor i qui gestiona pitjor. I Catalunya és la comunitat que gestiona pitjor".
Ho ha plantejat aquest dimecres en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, dia en què la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, presideix el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per presentar a les comunitats autònomes el nou model de finançament.
"Avui assistirem a la situació surrealista en què la ministra Montero i la consellera d'Economia de Catalunya (Alícia Romero) imposaran a la resta de comunitats un finançament sorgit de l'acord amb ERC", ha criticat Fernández, que ha demanat que es negociï i no s'imposi l'acord.
És en aquest sentit que ha afirmat que "el que han de tenir totes les comunitats autònomes a Espanya són prou recursos per mantenir els serveis públics, i Catalunya els té".
CATALUNYA "APORTA MÉS"
Així mateix, ha assenyalat que Catalunya aporta "més que altres comunitats", però ha insistit a auditar les despeses de la Generalitat i a blindar la solidaritat entre comunitats.
"El que no pot ser tampoc és que premiem les comunitats que més gasten en despesa administrativa o política. A Cataluya tenim 500 organismes de la macroestructura de la Generalitat, a Madrid en tenen 150", ha afegit.
Preguntat pel model de recaptació d'impostos com l'IRPF, condició d'ERC per negociar els pressupostos de la Generalitat del 2026, el portaveu popular ha rebutjat canviar el model actual, amb recaptació tant per part de l'Estat com de la Generalitat.
Finalment, ha reiterat que la proposta de finançament del govern de Pedro Sánchez "no neix d'una proposta seriosa que contempli totes les dades amb exactitud, sinó que neix d'una operació de supervivència política".