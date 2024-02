El PP demana a Armengol que no retorni la llei d'amnistia a la Comissió de Justícia

MADRID, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha demanat a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que paralitzi la tramitació de la llei d'amnistia i no sigui retornada a la Comissió de Justícia perquè va ser rebutjada per majoria absoluta, i ha avançat que apel·laran a qualsevol instància si ho fa.

Així ho ha dit aquest divendres el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, en unes declaracions a Antena 3 recollides per Europa Press, en les quals ha anunciat que el seu grup va presentar dijous un escrit adreçat a Armengol per "advertir-la que la llei ha acabat la tramitació", ja que en el ple de dimarts hi va haver una "majoria absoluta" de vots negatius i, a parer seu, no pot tornar a la Comissió de Justícia.

Tellado ha argumentat que "molts juristes i lletrats" així ho adverteixen, per la qual cosa ha instat la presidenta del Congrés a que "no segueixi per aquesta via", ja que el PP pensa "apel·lar a qualsevol instància" i es reserva "qualsevol tipus d'acció".

"I compte, perquè això que pretén cometre la senyora Armengol pot viciar els procediments d'aprovació de la llei d'amnistia i, per tant, convertir-la en inaplicable, en una llei que no pot tirar endavant", ha avisat el portaveu.

En l'escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, el PP demana a la Mesa del Congrés que reconsideri la "decisió unilateral" d'Armengol de retornar la proposta llei a la Comissió de Justícia perquè emeti un nou dictamen, i també que la declari decaiguda.

Els populars reclamen que s'impedeixi qualsevol actuació o tràmit parlamentari que pretengui reactivar o mantenir un procediment legislatiu rebutjat pel ple, davant "les conseqüències irreparables i d'extraordinària transcendència constitucional que executar una decisió arbitrària i contrària a dret comportaria atès que la iniciativa ha decaigut".

El PP també ha instat el PSOE a deixar la seva "fugida endavant". "Ha de parar, ha de frenar, ha de reconèixer el seu propi error i ha de canalitzar les coses d'una altra manera", ha indicat Tellado.