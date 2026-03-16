El PP demana adaptar les armilles de les agents de Mossos per evitar problemes de salut

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
El diputat del PP en el Parlament, Alberto Villagrasa, ha demanat al Govern unes armilles adaptades per a les agents dels Mossos d'Esquadra amb la finalitat d'evitar problemes de salut, alertant que els uniformes actuals responen a "un disseny masculí que pot generar diverses afeccions físiques i problemes de salut a les dones".
Villagrasa ha reclamat una revisió de tot el procediment d'adjudicació de les armilles antibales, efectuats al llarg de 2024, assenyalant que es tracta d'una inversió pública de 14 milions d'euros, una xifra que fa "especialment greu aquesta situació", recull un comunicat de la formació aquest dilluns.
El partit ha instat al Departament d'Interior a "revisar el procés i compra i adjudicació" de les peces de seguretat amb l'objectiu de plantejar uns requisits mínims en futures adquisicions de material que garantizen la presència de representants sindicals durant aquestes proves.