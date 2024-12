El PP culpa el Govern central del problema de l'habitatge: "Constata l'absolut fracàs de les seves polítiques"

MADRID 21 des. (EUROPA PRESS) -

La sotssecretària de Desenvolupament Sostenible del PP, Paloma Martín, ha criticat el Govern central per ser "el culpable" que l'habitatge sigui el principal problema dels espanyols actualment, en comparació a quan el president del Govern central, Pedro Sánchez, va arribar a La Moncloa fa sis anys i mig, moment en què l'habitatge se situava en setzè lloc en les preocupacions dels ciutadans.

"L'habitatge tanca l'any com a principal problema dels espanyols per culpa del govern", ha afirmat Martín aquest dissabte en unes declaracions als mitjans, segons les dades del CIS del mes de desembre, en què l'habitatge s'erigeix com a principal problema dels espanyols, fet que "constata l'absolut fracàs de les polítiques del govern".

Martín ha recordat que el Banc d'Espanya estima que fins al 2025 caldran més de 600.000 habitatges nous, però des del 2021 la producció anual està "estancada" en 90.000 i el "desorbitat" dèficit de cases dispara els preus, segons ha destacat.

Alhora, la dirigent popular ha retret a l'executiu el descens "alarmant" de la inversió immobiliària, xifrada en un 30% en l'últim any. "La desconfiança generada per Sánchez és tan gran i la manca de credibilitat de les seves polítiques tan evident que ni joves, ni petits estalviadors, ni empreses que inverteixen a construir habitatge es fien de les seves polítiques i de les seves promeses incomplertes", ha afirmat.

Martín ha destacat que el PP reclama la derogació de la llei d'habitatge del Govern central, ja que "llastra l'oferta i dispara els preus"; que s'aprovi la Llei contra l'ocupació, aprovada per majoria al Senat, segons ha subratllat; i que s'agilitin els tràmits per mobilitzar sòl i es redueixi la burocràcia perquè "ralenteix les llicències d'obres".

"Mentre els okupes tinguin més drets que els propietaris, mentre el mercat continuï intervingut, no es mobilitzi sòl i no s'aixequin les barreres que impedeixen construir i rehabilitar ràpid, es continuarà agreujant l'accés a l'habitatge", ha pronosticat.

Finalment, Martín ha assegurat que l'escassetat d'oferta comporta un increment de preus "inassumible", que es tradueix en el retard en l'emancipació dels joves fins als 30,4 anys, quatre anys més que la mitjana europea: "La bretxa tendeix a ampliar-se, asfixia les economies familiars i porta al desassossec i la incertesa als nostres grans", segons Martín, qui també ha destacat que la meitat de la partida pressupostària que va disposar l'executiu d'accés a l'habitatge i foment de l'edificació el 2023 s'ha quedat sense executar.