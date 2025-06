El PP culpa el Govern central d'atribuir la desinformació als mitjans crítics i exigeix al Congrés criteris objectius

MADRID 15 juny (EUROPA PRESS) -

El PP considera que el govern de Pedro Sánchez només atribueix la desinformació als mitjans crítics amb l'executiu i afins a la "dreta", per la qual cosa vol que el Congrés exigeixi abordar aquesta problemàtica amb una visió neutral i objectiva, sense biaixos ideològics, i basada en dades i informació.

A través d'una proposició no de llei que es debatrà i votarà al ple del Congrés, els d'Alberto Núñez Feijóo alerten que en els últims mesos l'executiu, a través dels informes que han elaborat des de les institucions o les declaracions per part d'alguns membres, han manipulat "el problema de la desinformació per convertir-lo en una acció pròpia de la dreta".

"Un problema real dels països democràtics com és la desinformació ha estat convertit pel govern en un instrument de propaganda contra l'oposició, presentant tota acció crítica cap al govern com a desinformació", incideixen.

Per això, a través del text, recollit per Europa Press, volen instar el Govern al fet que abordi el problema de la desinformació amb "rigor i sentit d'Estat".

PROU PROPAGANDA DEL GOVERN CENTRAL SOBRE AQUEST ASSUMPTE

També, a través d'aquesta iniciativa, els populars reclamen al Govern central que posi fi a la "ideologització i propaganda progovernamental" dels informes i fòrums sobre desinformació impulsats des del Govern central i des del Departament de Seguretat Nacional.

Ja que, a parer seu, el Govern central "ha desinformat sobre la desinformació" en atribuir-la únicament als partits i mitjans afins "a la dreta".

Finalment, els de Feijóo demanen que es faci un informe sobre desinformació basat en les dades i la informació, sense biaixos ideològics i que a més l'executiu garanteixi que qualsevol estratègia nacional contra la desinformació s'elabori d'acord amb criteris objectius i científics.

"És imprescindible una rectificació rotunda del Govern central en els seus discursos i accions sobre desinformació, per combatre aquest problema real de les democràcies sense partidismes ni manipulació", conclouen.