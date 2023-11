PP, Cs i Vox s'adhereixen a la manifestació de Catalunya Suma el 12 de novembre a Barcelona

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -

PP, Cs i Vox s'han adherit a la manifestació contra l'amnistia que Catalunya Suma ha convocat pel 12 de novembre a Barcelona sota el lema 'No en nom d'Espanya, no a l'amnistia'.

L'organització espera reunir "a tots els grups constitucionalistes de Barcelona i, de manera especial, als diferents líders polítics de les formacions polítiques a Catalunya", a més de centenars de persones, informa Catalunya Suma en un comunicat aquest dissabte.

L'entitat ha recalcat que aquesta manifestació no està organitzada per part dels partits polítics, sinó per part de la societat civil i, en concret, de Catalunya Suma.

La presidenta de l'entitat, Eva Higueras, ha instat a sortir al carrer "ara més que mai per fer veure i sentir la veu de la societat que clama per la unitat i no la divisió".

"És fonamental mostrar la repulsa unida de tota la societat a un cop d'estat encobert que pretén perpetrar Sánchez i els independentistes", ha afegit.