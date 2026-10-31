El PP critica que Puente "busqui un cap de turc" en l'accident d'Urda

MADRID 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari d'Hisenda, Habitatge i Infraestructures del PP, Juan Bravo, ha criticat el ministre de Transports, Óscar Puente, per cercar un "cap de turc" com a resposta a l'accident de dos trens en Urdir (Toledo) i ha exigit una gestió ferroviària "que recuperi la cultura de la seguretat".
Bravo també ha posat el focus en el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui li ha recordat que si no és "assumible" per a Espanya que en un mateix any es produeixin dos accidents ferroviaris, com ha admès, deu haver-hi "conseqüències".
En declaracions enviades pel PP als mitjans, Bravo ha assenyalat que en els últims deu mesos s'han produït "dos greus accidents a Espanya, Adamuz (Còrdova) i Urda (Toledo), amb més de 100 morts". "I això no es pot despatxar dient que és una fatalitat o cercant un cap de turc", ha indicat.
Bravo s'ha reunit aquest dissabte per videoconferència amb els consellers d'infraestructures de les comunitats governades pel PP i, segons el dirigent 'popular', "han traslladat la seva extrema preocupació" després del sinistre a Urda.
En aquesta trobada, segons ha informat Bravo, s'ha abordat la gestió ferroviària, que deu recuperar "la cultura de la seguretat", i s'han compartit "cinc accionis necessàries" que ja van ser avançades en la vespra pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, després de reunir-se amb experts en infraestructures i serveis ferroviaris a la seu nacional del partit a Madrid
Així, des del PP defensen "una investigació urgent de l'esdevingut en l'accident d'Urda"; una "atenció especial a la línia Andalusia-Madrid"; el reforç del "l'àrea de seguretat d'Adif i de Renfe", centrant-se en "els professionals, la gestió i la seguretat"; una "revisió tècnica independent de tota la xarxa ferroviària"; a més de "un pla d'emergència que se centri principalment en seguretat, conservació i manteniment".