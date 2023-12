El PP critica la política educativa "sectària" catalana i Alegría demana incloure l'educació en la reunió amb Sánchez

MADRID, 20 des. (EUROPA PRESS) -

El diputat del Grup Parlamentari Popular Nacho Martín Blanco ha assenyalat que els resultats de l'informe PISA 2022 han demostrat que el sistema educatiu català "és un model fracassat" i ha lamentat que els alumnes catalans es vegin "perjudicats per una política sectària, identitària i un projecte que tendeix a la mediocritat".

Així ho ha manifestat aquest dimecres el diputat popular durant la sessió de control al Govern central en el ple del Congrés, en què la ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría, ha subratllat que, veient que al PP els "preocupa molt" l'educació, és una "bona oportunitat" perquè Alberto Núñez Feijóo "l'introdueixi també en l'ordre del dia" per a la reunió de divendres Sánchez.

Durant la seva intervenció, Alegría ha recordat que el passat mes de juliol el diputat popular, en ser preguntat sobre la situació del sistema educatiu a Catalunya, va dir que "de cap de les maneres" el castellà està perseguit a Catalunya. "Amb la qual cosa, potser no ha estat tan negatiu el sistema d'immersió a Catalunya", ha apuntat.

Així mateix, la responsable d'Educació ha reconegut que no poden "estar satisfets" amb el resultat d'Espanya en l'informe PISA 2022. "No és el que ens hauria agradat, però cal ser honestos i fer una lectura assossegada de l'informe. L'impacte de la pandèmia s'ha vist reflectit en els resultats i, així i tot, el nostre país ha aguantat molt millor que la resta dels països de la Unió Europea i de l'OCDE", ha defensat.

No obstant això, ha recalcat que, malgrat que Espanya hagi "aguantat millor" que altres països, això "no és cap obstacle" per continuar prenent mesures com les desplegades al llarg de la legislatura, "millorant la inversió, donant suport al professorat". "Per descomptat és el que continuarem fent en aquests pròxims anys", ha resolt.