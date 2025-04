El PP critica que no hi ha "avenços" ni calendari per desdoblar l'N-420 a Gandesa (Tarragona)

TARRAGONA 3 abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP al Congrés per Tarragona, Elisa Vedrina, ha criticat aquest dijous que "no s'han fet avenços significatius ni consta un calendari d'actuació" per al desdoblament de la carretera N-240 al seu pas per Gandesa (Tarragona), des que es va adjudicar la redacció del projecte l'agost del 2023.

Segons ha explicat Vedrina en una atenció als mitjans a Gandesa, el pas del trànsit pel nucli urbà del municipi ha generat problemes de seguretat viària, contaminació acústica i fragmentació urbana, i ha assegurat que la creació d'una nova variant és una millora "molt reivindicada" per la zona, informa el partit en un comunicat.

El PP ha demanat informació al Govern central sobre les partides econòmiques destinades a la infraestructura, com també quantes reunions ha mantingut el ministeri de Transports amb representants municipals i comarcals de la zona, i si té previst declarar la infraestructura com a prioritària.