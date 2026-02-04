El PP critica les subvencions "sense control" del govern d'Aragonès a entitats culturals catalanistes

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Demana al Govern actual transparència i que "es tornin totes les que es van atorgar al marge de la normativa"
BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu adjunta del PP al Parlament, Lorena Roldán, ha criticat l'existència de subvencions "a dit, sense control ni transparència" a entitats culturals catalanistes durant el govern de l'expresident Pere Aragonès, d'acord amb un informe de la Sindicatura de Comptes.
Segons els populars, es desprèn un ús "sistemàtic i arbitrari" d'aquestes subvencions a entitats com Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià i a Movistar+ per subtitular ficció al català, informa el partit en un comunicat.
Per Roldán, aquests ajuts es fan servir com un mecanisme de finançament ordinari: "Si cada any les entitats reben el mateix, no és una subvenció, és un mecanisme de finançament fraudulent".
Ha assegurat que l'informe "confirma que el govern Aragonès tractava el pressupost de Cultura com si fos la seva caixa de resistència particular", i que era una acció deliberada per donar diners públics a entitats que considera afins al seu govern, amb una elevada concurrència en la concessió de subvencions director i nominatives sense prou justificació, en les seves paraules.
Per això, ha preguntat si el Govern actual actuarà de la mateixa manera: "Des del PP exigirem transparència en les subvencions i que es tornin totes les que es van atorgar al marge de la normativa".
IMPORT DE LES SUBVENCIONS
Segons l'informe, entre 2018 i 2023, Acció Cultural del País Valencià va rebre subvencions per un valor de 2,7 milions d'euros, Plataforma per la Llengua per 2,2 milions, i Movistar+ per 730.000 euros.
En aquest mateix període, altres entitats com la Fundació del Gran Teatre del Liceu; el Consorci de l'Auditori i l'Orquestra; el Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona; la Fundació Teatre Lliure, i el Consorci Mercat de les Flors van rebre, respectivament, 55,7 milions d'euros; 35,3 milions; 21,9 milions; 12,9 milions, i 10,4 milions.