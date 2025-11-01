El PP critica a Illa que la falta de pressupostos "congela l'ampliació" de cribratges de càncer

BARCELONA 1 nov. (EUROPA PRESS) -
El PP ha criticat al president del Govern, Salvador Illa, per la falta de pressupostos que, afirmen, "congela l'ampliació" de cribratges de càncer de mama i còlon i afegeixen que ha impedit ampliar aquest any les franges d'edat previstes per als cribratges.
El diputat del PP en el Parlament Hugo Manchón, portaveu de la formació en la comissió de salut, ha anunciat la presentació d'una bateria de preguntes al Govern para "que detalli què projectes, programes i iniciatives sanitàries s'han vist afectats per l'absència de nous pressupostos", informa el partit en un comunicat aquest dissabte.
A més, la formació recorda que ja van presentar una iniciativa per "reforçar la lluita contra el càncer de mama i ampliar el programa de cribratge a les dones d'entre 45 i 74 anys".
Manchón ha criticat també al president del Govern, Pedro Sánchez, per la falta de pressupostos: "Sánchez va dir que sense Pressupostos no es pot governar, i això és exactament el que fan tant ell com Illa".
"Estem amb un Govern bloquejat, sense projecte, sense Pressupostos i sense gestió. Catalunya necessita un govern que treballi, no que només resisteixi per no perdre el poder", ha rematat.