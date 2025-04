El PP critica la "hipocresia" del Govern central amb el repartiment de menors migrants i diu que és només un "pedaç"

MADRID 5 abr. (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha censurat el que considera "hipocresia" del govern de Pedro Sánchez amb el repartiment de menors migrants i creu que la proposta de l'executiu és només un "pedaç" per fer front a la crisi migratòria.

En una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE recollida per Europa Press, la dirigent del PP ha criticat la "hipocresia" del Govern central amb el repartiment dels menors migrants --el decret dels quals es votarà aquest dijous al ple del Congrés--, ja que, en la seva opinió, el Govern central "no està complint" amb la seva obligació d'atendre els menors, sinó que els ha deixat "abandonats" i a més, "ha exclòs" dues comunitats d'aquest repartiment "com a requisit polític per comptar amb suports".

Una actitud que des del PP sostenen que "trenca la igualtat i Espanya" i que a més només serveix com a "pedaç" per abordar aquesta crisi migratòria. "Mentre no hi hagi una política de control de fronteres i una política integral de control de la immigració irregular, l'única cosa que s'està posant damunt de la taula és un pedaç per, al final, continuar incrementant i fomentant un efecte crida", ha resumit Gamarra.

En aquest context, Gamarra ha advertit a l'executiu que "aquest no és el camí" a seguir i que el que cal és deixar de "mirar cap a un altra banda" i "començar per una política migratòria", que entre altres coses, "controli fronteres" per evitar així que "segueixin arribant menors i segueixin perdent la vida intentant arribar a les nostres costes".

LES CCAA DEL PP "COMPLIRAN LA LLEI"

Preguntada per si les comunitats autònomes en què governa el PP es rebel·laran al repartiment de menors anunciat per l'executiu, Gamarra ha deixat clar que els seus governs autonòmics "compliran la llei" perquè són "gent seriosa". Però faran ús dels instruments jurídics que "tenen al seu abast" per "defensar la igualtat" i defensar també que "estan desbordats", ha afegit.

"Tenim ministres que es reuneixen en un Consell de Ministres, que estan encantats de conèixer-se i que tenen l'objectiu de continuar mantenint la seva butaca al Consell de Ministres, però que no els preocupa Espanya en resoldre els seus problemes i aquest n'és un gran exemple", ha lamentat.