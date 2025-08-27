El PP critica al Govern per la "insuficient" oferta de places per a nous funcionaris judicials

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
El diputat del PP en el Parlament de Catalunya, Pere Lluís Huguet, ha qualificat aquest dimarts d'"insuficient" la mesura aprovada pel Govern de crear 150 noves places per a funcionaris judicials a Catalunya.
Segons el diputat aquesta oferta "no cobreix ni les vacants existents", tenint en compte que hi ha 350 places per cobrir segons la memòria de 2024 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), explica el PP en un comunicat.
D'altra banda, Huguet també ha assenyalat que es requereix un reforç "més ambiciós i focalitzat a les àrees amb major congestió", degut a, en les seves paraules, un dèficit estructural i a desigualtats territorials.
Així, ha citat les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona com les que requereixen un major reforç, encara que ha afegit també que a Lleida la cobertura és "més ajustada, però encara insuficient".
Huguet ha recordat que l'acord subscrit entre la Generalitat i el Govern per comptar amb 60 jutges més a Catalunya en els propers anys "tampoc resol el gran col·lapse" i que cobriria un 27% dels 187 jutges requerits pel TSJC.
El diputat també ha criticat que Catalunya està per sota de la mitjana estatal en la ràtio de jutges per habitant, el que no garanteix un "funcionament judicial equilibrat".