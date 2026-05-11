El PP critica que el Govern negociï un tren orbital quan no poden "acabar la B-40"

Rodríguez lamenta que amb Illa continuin els problemes en habitatge, seguretat, Rodalies i infraestructures
BARCELONA, 11 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP català, Santi Rodríguez, ha criticat aquest dilluns que el Govern negociï amb ERC una societat d'inversions i un tren orbital quan, a parer seu, no són capaços d'"acabar la B-40".
En una roda de premsa, ha reaccionat així després que 'El Periódico' hagi publicat que la Generalitat i els republicans ratificaran el pacte polític dels pressupostos en una comissió bilateral Govern-Estat, un acord que preveu incloure el tren orbital, la societat d'inversions i un traspàs de competències encara per concretar.
Sobre la societat d'inversions, Rodríguez creu que és "un nou xiringuito" que pretén gestionar unes infraestructures que no s'acaben de definir ni concretar, ha apuntat.
"I ara ens posen sobre la taula unes infraestructures com el tren orbital. Però si no som capaços d'acabar la B-40, començar a plantejar una línia ferroviària orbital no és tocar de peus a terra en aquest moment", ha afegit.
Després de lamentar que Catalunya encara no disposi d'uns pressupostos aquest any que intueix que poden arribar després de les eleccions andaluses, Rodríguez ha manifestat que els "problemes" dels catalans es mantenen amb Salvador Illa al capdavant de la Generalitat.
"Illa va prometre normalitat i aquesta normalitat, irònicament, s'està complint. Continuem sense pressupostos però també amb problemes d'accés a l'habitatge, de seguretat, la vaga d'educació i salut, Rodalies i amb infraestructures i projectes aturats", ha retret.
També ha advertit que la presidència d'Illa tampoc no ha servit per revertir unes "dades preocupants en relació amb la fugida" d'empreses catalanes a altres comunitats.