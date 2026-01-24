El PP critica que el Govern està "fora de servei" pels talls a la xarxa de Rodalies

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Juan Fernández afirma que és "un fracàs estructural que es repeteix una vegada i una altra"
BARCELONA, 24 gen.
El PP ha criticat que el Govern està "fora de servei" davant de les noves interrupcions aquest dissabte del servei de Rodalies a Catalunya per revisions en la infraestructura.
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha assegurat que es tracta d'"un fracàs estructural que es repeteix una vegada i una altra com a conseqüència directa de la deixadesa i la incompetència de la Generalitat", recull la formació en un comunicat.
Segons el PP aquest tall "ja no pot qualificar-se d'excepcional, sinó que s'ha convertit en la prova diària del col·lapse permanent del sistema".
Així, el partit considera que els ciutadans pateixen un "maltractament quotidià" i destaquen que el Govern, al seu semblar, no és capaç de donar explicacions i plantejar alternatives.
Segons Fernández no es tracta d'un problema de competències, sinó de "un problema evident d'incompetència" i ha afegit que, segons ell, els impostos que paguen els catalans no es tradueixen en serveis públics de qualitat.
"No hi ha solucions, no hi ha un pla d'alternatives i no hi ha assumpció de responsabilitats", ha afegit Fernández.