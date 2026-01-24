Publicat 24/01/2026 12:29

El PP critica que el Govern està "fora de servei" pels talls a la xarxa de Rodalies

Archivo - Arxivo - El portaveu del PP del Parlament, Juan Fernández
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

Juan Fernández afirma que és "un fracàs estructural que es repeteix una vegada i una altra"

BARCELONA, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticat que el Govern està "fora de servei" davant de les noves interrupcions aquest dissabte del servei de Rodalies a Catalunya per revisions en la infraestructura.

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha assegurat que es tracta d'"un fracàs estructural que es repeteix una vegada i una altra com a conseqüència directa de la deixadesa i la incompetència de la Generalitat", recull la formació en un comunicat.

Segons el PP aquest tall "ja no pot qualificar-se d'excepcional, sinó que s'ha convertit en la prova diària del col·lapse permanent del sistema".

Així, el partit considera que els ciutadans pateixen un "maltractament quotidià" i destaquen que el Govern, al seu semblar, no és capaç de donar explicacions i plantejar alternatives.

Segons Fernández no es tracta d'un problema de competències, sinó de "un problema evident d'incompetència" i ha afegit que, segons ell, els impostos que paguen els catalans no es tradueixen en serveis públics de qualitat.

"No hi ha solucions, no hi ha un pla d'alternatives i no hi ha assumpció de responsabilitats", ha afegit Fernández.

Contador

Contingut patrocinat