El PP critica que la Generalitat no convoca els ajuts a persones amb discapacitat des del 2023

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
El PP ha acusat aquest dimecres a la Generalitat d'un "sistemàtic incompliment" del programa de prestacions socials a les persones amb discapacitat, que ha assegurat que porta interromput des del 2023.
Així ho ha dit la diputada Montserrat Berenguer en la Comissió de Drets Socials i Inclusió del Parlament, que ha qualificat d'"injustificable" la interrupció del programa de prestacions destinades a productes per a l'autonomia personal com cadires de rodes i audiòfons.
La diputada ha retret al Govern l'incompliment del programa malgrat que el Parlament va aprovar una moció el 2025 instant-lo a garantir la convocatòria anual: "El Govern torna a fallar precisament als que més estabilitat necessiten".
Així, ha acusat el Govern de convertir aquest programa d'ajuts en "un sistema imprevisible, opac i profundament injust per als que depenen d'ell".
"Ni s'han convocat els ajuts del 2024, ni del 2025 ni s'han anunciat els del 2026, i això és un drama intolerable, perquè afecta totes les persones que tenen reconeguda una discapacitat mínima del 33% o superior", ha conclòs.