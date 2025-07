El PP critica el finançament singular perquè "afectarà" la resta de comunitats

MADRID 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El sotssecretari d'Hisenda, Habitatge i Infraestructura del PP, Juan Bravo, ha criticat aquest dilluns l'acord de finançament singular entre el Govern central i la Generalitat, i ha avisat que és una mesura que afectarà negativament la resta de comunitats autònomes perquè permetrà a Catalunya reduir els diners que aporta a les autonomies menys riques.

Així ho ha assenyalat el popular en una entrevista del programa 'Las mañanas' de RNE recollida per Europa Press, en la qual ha sostingut que l'acord perquè Catalunya gestioni el seu IRPF, que podria incloure una quota de solidaritat amb les comunitats menys riques segons fonts de la Generalitat, no serà com plantegen i que amb el temps "s'anirà reduint per no acabar sent cap aportació".

Segons ha assegurat Bravo, la quota de solidaritat que planteja el president de la Generalitat, Salvador Illa, estarà vinculada a mantenir els impostos i al fet que les altres comunitats tinguin una càrrega fiscal similar a la de Catalunya.

"També es podria pensar que té lògica, perquè si un abaixa impostos i l'altre no, no està bé que l'altre demani diners. Però el que caldria explicar és que això és el que diu la recaptació normativa, recaptar com si tots estiguéssim igual per fer aquest càlcul", ha afegit.

Per tant, la quota de solidaritat per la qual es preveu que es mantingui el principi d'ordinalitat, segons Bravo, farà que Catalunya mantingui la mateixa posició en la classificació del que aporta i el que rep. En aquest sentit, ha augurat que "no funcionarà".