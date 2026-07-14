El PP critica el Codi de Conducta del Parlament i creu que el Codi Penal ha de marcar el límit

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, ha criticat aquest dimarts el Codi de Conducta del Parlament "perquè atempta contra la llibertat d'expressió dels diputats i vulnera la seva immunitat parlamentària" i ha defensat que el Codi Penal marqui els límits.
"Si algun diputat considera que s'ha anat contra el seu dret a l'honorabilitat, per dir-ho d'alguna manera, té les institucions i les instàncies judicials per poder-ho denunciar", ha subratllat en la roda de premsa a la cambra.
També considera que el delicte d'odi al Parlament és aleatori i que hi ha una doble vara de mesurar: "Molts diputats del PP hem hagut de sentir en aquest hemicicle com se'ns deia absolutament de tot: des de fatxes, colons i nyordos" i no ha passat res, ha dit.