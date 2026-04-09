El PP critica que Catalunya no demani més agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
El PP ha criticat que la Generalitat no demani més agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, unes vacants que xifra en 1.200 i 1.100, respectivament, i sosté que "negar-se a demanar més efectius suposa ignorar una necessitat evident".
En un comunicat aquest dijous, el PP català lamenta que durant la comissió d'Interior del Parlament no es van aprovar diversos punts de la seva proposta de resolució que reclamaven "defensar la competència exclusiva de l'Estat en fronteres i reclamar un augment d'agents".
En aquest sentit, ha acusat el PSC de posar-se "de perfil en la defensa de la competència estatal en la vigilància de fronteres i l'augment d'agents" i ha assegurat que ports i aeroports han de ser competència de l'Estat per respondre al terrorisme i el crim organitzat.
El portaveu popular a la comissió d'Interior, Alberto Villagrasa, va afirmar durant la comissió que la feina que fan la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, "moltes vegades en coordinació amb les policies locals i els Mossos d'Esquadra, demostra que tots els cossos de seguretat sumen i cap resta".
El punt de la proposta del PP per expressar suport institucional als agents del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil destinats als passos fronterers a Catalunya sí que va prosperar en la comissió parlamentària d'aquest dimecres.