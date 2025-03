El PP critica anys d'anuncis i "cap projecte" per a la nova Biblioteca Provincial de Tarragona

TARRAGONA 7 març (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP per Tarragona al Congrés dels Diputats Elisa Vedrina ha criticat aquest divendres que el Ministeri de Cultura no hagi decidit la ubicació ni els terminis de construcció de la nova Biblioteca Provincial de Tarragona, constatant, a parer seu, que després d'anys d'anuncis no hi ha "cap projecte", informa el partit en un comunicat.

Ho ha dit després de rebre una resposta a les seves preguntes parlamentàries al Misteri sobre l'equipament, una resposta en la qual ha assegurat que no ha informat sobre els compromisos de la comissió interadministrativa que tenia l'obligació d'estudiar-lo "perquè no tenen resposta: no han fet els deures i continuen amb la política d'abandonament de la província de Tarragona".

Per Vedrina, aquesta situació és un exemple de l'abandó de la província per part dels executius central i autonòmic: "Ni el govern de Pedro Sánchez ni el de Salvador Illa estan solucionant els problemes dels tarragonins", ha afegit.