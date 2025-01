El PP crida a reformar la llei de transparència: més control i sancions per als organismes que la incompleixin

Censura les reculades en aquesta matèria amb el govern de Pedro Sánchez, al qual atribueix una actitud "deliberadament opaca"

El PP vol que el Govern central impulsi la reforma de la Llei de Transparència i Bon Govern del 2013 per, entre altres coses, incrementar els mecanismes de control i sanció als organismes públics que incompleixin la norma.

Amb aquest objectiu ha registrat una proposició no de llei per al seu debat al Ple del Congrés, a la qual ha tingut accés Europa Press, i en l'exposició de motius del qual aprofita per atribuir a l'executiu de coalició "l'alarmant reculada" que, en la seva opinió, s'ha produït, en matèria de transparència.

"Reiteradament, l'executiu ha demostrat la seva inclinació a ocultar informació, dificultar l'accés a dades rellevants i evitar els mecanismes de fiscalització que la llei va establir", argumenta el PP.

En aquest context, destaca que els informes resultants de les diferents avaluacions fetes pel Consell de Transparència i Bon Govern han assenyalat "greus incompliments per part d'aquest govern, que ha adoptat una actitud deliberadament opaca".

EL GOVERN ELUDEIX LES PREGUNTES INCÒMODES

Entre les àrees "més preocupants" estan, segons el PP, "la manca d'informació clara i accessible sobre els contractes públics, les subvencions atorgades, les decisions de despesa i, en particular, les agendes i activitats dels alts càrrecs".

Els populars es queixen que aquesta "negativa a ser fiscalitzats" s'ha estès també als tràmits parlamentaris, en què percep "una estratègia constant d'evasió per part de l'executiu". Així l'acusa d'eludir "les preguntes incòmodes" i de desatendre les sol·licituds d'informació.

Segons el PP la resposta del Govern central davant dels diferents "escàndols" que s'esquitxen "ha estat, en molts casos, el silenci, la inacció o, el que encara és més greu, la negació a permetre investigacions efectives".