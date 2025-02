El PP crida a comparèixer al març el delegat del Govern central a Andalusia a la comissió del Senat sobre Koldo

MADRID 23 febr. (EUROPA PRESS) -

La comissió d'investigació del Senat sobre totes les ramificacions del cas Koldo, en la qual el PP compta amb majoria, ha establert la compareixença del delegat del Govern central a Andalusia, Pedro Fernández, el 27 de març, mentre que ha decidit interrogar el 20 de març Antonio Fernández Menéndez, el seu exassessor a la Delegació d'Andalusia.

Segons han informat a Europa Press les fonts populars, la comissió d'investigació se centrarà en la "trama andalusa" del cas Koldo durant el mes de març i també ha citat pel 19 de març Cristian Corvillo, una de les persones pròximes a Koldo i el presumpte conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

El PP al Senat justifica citar el delegat del Govern central a Andalusia en què Víctor de Aldama el relacionava "amb la trama corrupta a través de les empreses Áridos Anfersa, amb seu a Baza, municipi del qual va ser alcalde; així com de l'empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR)".

TAMBÉ TORNARÀ TORRES

Durant el mes de març també tornarà a assistir a la comissió d'investigació el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, al qual el PP ha citat per tercera vegada a aquest fòrum. En concret, compareixerà el 7 de març.

En un primer moment, la seva tercera compareixença estava prevista pel 27 de febrer, tot i que les dues parts van convenir en una altra data que li vingués millor a Torres. Aquest mateix dia, també parlarà el cap de gabinet de Torres i exdirector del Servei Canari de Salut, Antonio Olivera.

Per la seva banda, Patricia Úriz, dona de Koldo García, està citada de nou per divendres vinent 7 de març, després que no va assistir la passada setmana al·legant que no va rebre cap notificació oficial.