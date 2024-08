El PP creu que Sánchez va permetre la fugida de Puigdemont i pregunta si Illa ha anat a donar les gràcies als Mossos

Bendodo acusa a Bolaños d'"atacar a la Justícia" i a Puente de dir "barbaritats" i actuar com a "portaveu del Constitucional"



MADRID, 14 ago. (EUROPA PRESS) -

El sotssecretari de Coordinació Autonòmica i Local, Elías Bendondo, ha donat per fet que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "va conèixer i va permetre" el pla que va acabar amb la segona fugida de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont la setmana passada i també ha apuntat al nou president català, Salvador Illa, al qui ha preguntat si ha anat aquest dimecres a la Caserna General dels Mossos d'Esquadra per agrair-los que no detinguessin al líder de Junts.

En declaracions davant la seu nacional del PP, Bendondo ha denunciat el "clamorós" i "ensordidor" silenci" de Sánchez sobre el succeït a Catalunya, al seu judici, tot "conegut i permès per ell". "Aquest silenci fa sospitar més als espanyols que Sánchez ho sabia tot, sabia el pla de Puigdemont i va permetre la seva arribada i la seva fugida", ha dit.

Per al dirigent popular, "evidentment el senyor Sánchez estava al corrent absolutament de tot". A més, s'ha preguntat si Illa ha decidit que el seu primer acte com a president català sigui visitar la seu dels Mossos com a "gest" i per "agrair que no el detinguessin perquè ell va demanar que no el detinguessin".

MARLASKA I ROBLES TAMBÉ ESTAVEN AL CORRENT

Segons Bendondo, no només Sánchez, sinó que també els ministres d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i Defensa, Margarita Robles, "sabien els plans de Puigdemont". També ha apuntat que l'Ajuntament de Barcelona, "governat pel Partit Socialista", va haver d'autoritzar l'acte públic que va protagonitzar Puigdemont davant la seva fugida. "Per tant, ho sabien, s'ho van callar, ho van ocultar i es va produir. És absolutament escandalós", ha postil·lat.

En un altre moment de la seva intervenció, preguntat sobre l'informe que Interior ha enviat al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena qui li va demanar dades sobre el dispositiu policial davant la tornada de Puigdemont, Bendondo ha indicat que "tan greu" és que Marlaska "sabés" dels plans de l'expresident "i deixés fer" com que "no ho sabés".

PARLA DE TOT MENYS DE FOMENT

També ha carregat contra els ministres de Justícia, Félix Bolaños, i de Transports, Óscar Puente, per les seves crítiques als jutges per la no aplicació de la Llei d'Amnistia. Al primer l'ha acusat d'"atacar i qüestionar a la Justícia espanyola" i al segon li ha recriminat que parli "de tot menys de Foment" i que digui "barbaritats permanentment".

"Jo no sé si a Pedro Sánchez li fa gràcia el que diu el senyor Puente, però és clar és que ens avergonyeix a tots el que diu. No pot dir i quedar-se tan ample que el Tribunal Constitucional revisarà el que acaba de dir el Tribunal Suprem com si fos el portaveu del Tribunal Constitucional", ha denunciat.

"El duo Bolaños/Puente arremet contra el Suprem, en lloc d'assumir responsabilitats pel ridícul de la fugida de Puigdemont i els trens trencats. La supèrbia del sanchisme. Exigim al Govern central respectar als jutges encara que no es diguin Conde-Pumpido", ha reclamat, en la mateixa línia el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, a través de la xarxa social X.