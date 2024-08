El PP-A creu que Montero no té "credibilitat" i el "procés fiscal" precedeix a un referèndum a Catalunya

SEVILLA, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PP d'Andalusia, Antonio Repullo, considera que la vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, no té "credibilitat", i el que s'ha acordat entre el PSC i ERC per possibilitar la investidura del socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat és un "procés fiscal" que precedeix a la convocatòria d'un referèndum per "decidir sobre la independència de Catalunya".

Així ho ha manifestat el dirigent del PP-A en una entrevista concedida a Europa Press, en la qual ha incidit a criticar l'acord "sens dubte pervers", en la seva opinió, que han segellat el PSC i ERC després de negociar-lo "en secret", i que "perjudica Andalusia".

En aquesta línia, Antonio Repullo ha assenyalat que "el primer que ha de fer María Jesús Montero és aclarir, explicar i fer públic" el contingut d'aquest acord que s'ha pactat "en secret entre dos partits polítics" i que "vincularà d'una manera molt especial tot el nostre país, i especialment una comunitat com Andalusia, que ja ve d'una situació de desavantatge des del punt de vista pressupostari i financer en el repartiment" de finançament que "ha de fer l'Estat".

El representant del PP-A ha denunciat que "el que pretén" la ministra d'Hisenda és que a Andalusia "apugem els impostos per pagar la factura dels independentistes catalans i, a més, perquè Andalusia no continuï sent la comunitat autònoma competitiva que està demostrant ser dia a dia".

En aquest sentit, Repullo ha qualificat de "molt estrany i que crida l'atenció que sigui una andalusa" com Montero qui, "primer, no expliqui el que està passant en aquest país des de l'acord" assolit per ERC i el PSC, i qui "vingui a anunciar una cosa que, en cap cas, pot ser positiva per a la nostra terra", al contrari del que va defensar la ministra dimecres passat en una atenció als mitjans a Rota (Cadis).

El número dos del PP andalús ha sostingut que s'està donant "una situació inaudita" a Espanya, perquè "mai no s'ha negociat el finançament autonòmic d'una manera bilateral entre una comunitat i l'Estat", cosa que "està passant ara" perquè "un socialista --Salvador Illa-- sigui president a Catalunya, i un altre socialista, Pedro Sánchez, sigui president d'Espanya".

"Aquesta és l'única condició que s'ha posat sobre la taula per arribar a un pacte que és secret", que s'ha forjat "en una llitera per totes dues bandes sense tenir en compte, sense aclarir, sense especificar ni explicar res del que conté" el mateix.

Després d'això, el representant del PP-A ha afegit que "l'única cosa que sembla clara" és que els dirigents catalans "seran els que controlin la caixa" de la recaptació d'impostos, i que això és "el precedent al següent pas, que és un referèndum i decidir sobre la independència de Catalunya", segons ha sostingut.

Repullo ha remarcat que els que ara han acordat "un procés fiscal" són els que "van modificar el Codi Penal com els va semblar, van amnistiar amb una llei que està posada en dubte pels jutges, pel Tribunal Suprem", i que "van indultar aquells secessionistes que van cometre delictes durant el procés" independentista.

"Es van adonar que sense la independència econòmica no era possible una independència política, i el que han fet ara, evidentment amb les facilitats que li ha donat el Govern de Pedro Sánchez i, per descomptat, amb aquest pacte per la Generalitat", anar pel "camí d'aquesta independència que acabarà amb un referèndum, perquè ja ho han manifestat i ja ho han posat sobre la taula", segons ha advertit.

De la mateixa manera, Antonio Repullo ha assenyalat que Montero "diu una cosa a Andalusia, dirà una altra cosa demà passat a Catalunya i una altra de diferent a Cantàbria". "Cada dia diu una cosa diferent, en funció de la sortida que necessita donar al territori i en el temps en el qual es trobi en aquell moment", de manera que la titular d'Hisenda no té "fiabilitat, credibilitat", segons ha sentenciat abans d'afegir que "ningú es creu" la vicepresidenta ni "les explicacions que ha donat sobre el que és aquesta independència fiscal, aquest procés que han iniciat a Catalunya", que "són paupèrrimes".

LA "REPERCUSSIÓ" DE L'ACORD PSC-ERC A ANDALUSIA

Des d'aquestes premisses, el dirigent del PP-A ha instat Montero a "explicar a totes les comunitats autònomes què és el que hi ha darrere d'aquest acord que s'ha signat" entre el PSC i ERC, i que "torni" a una "manera de fer política" basada en "el diàleg i la solidaritat entre els territoris", tenint en compte que "això va de persones", i la qüestió del finançament autonòmic "té una repercussió molt important" en la prestació dels serveis públics a Andalusia, per la qual cosa "seria bo" que Montero i que "algun dirigent" del PSOE-A "posés sobre la taula en què beneficia o en què pot beneficiar aquesta política que s'està duent a terme d'una manera bilateral entre els independentistes catalans i el Govern" de Pedro Sánchez.

Antonio Repullo ha volgut deixar clar, a més, que per part del PP-A "posaran en funcionament tots els ressorts, els judicials si fos el cas i, per descomptat, també els polítics de la mà del Parlament d'Andalusia, o fins i tot d'ajuntaments i diputacions, per fer veure i també saber en quina posició se situarà el PSOE en tot aquesta qüestió".

A més, ha apuntat que el PP-A "escoltarà els andalusos", i si detecta la "necessitat" d'"expressar" que "el que està passant és una barbaritat, no rebutgem cap mobilització social com les que hem fet últimament" amb "centenars de milers de persones a tota Andalusia que van alçar la seva veu" davant les polítiques que "castiguen d'una manera permanent" aquesta regió.

I és que, segons ha emfatitzat, aquest acord té "una repercussió molt clara" per als andalusos, partint de "dades objectives" com els de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea) que "està reconeixent que veurem retallats el 18% dels recursos que ara mateix ens concedeix l'Estat espanyol per a serveis públics", segons ha advertit.

Repullo ha afegit que "aquest 18% suposa 5.000 milions d'euros anuals" que es veurien retallats, i als quals "cal afegir els 1.500 milions" que Andalusia ja perd "anualment" per la seva situació de "infrafinanciació", de manera que la quantitat de recursos que ara deixaria d'ingressar la comunitat autònoma tenint en compte les conseqüències del pacte entre el PSC i ERC ascendiria a "6.500 milions" a l'any, segons els càlculs fets pel secretari general del PP-A, que ha posat en relleu que aquesta xifra "suposa la meitat del pressupost que inverteix el Govern de Juanma Moreno en sanitat", o "pràcticament el 70% del que inverteix en educació".

LA POSICIÓ DEL PP SOBRE EL FINANÇAMENT AUTONÒMIC

D'altra banda, el secretari general del PP-A ha reconegut que, a l'hora d'abordar el finançament autonòmic, "cada comunitat té una idiosincràsia, unes necessitats, una problemàtica i solucions diferents", però ha defensat que els presidents autonòmics del PP "han demostrat que són capaços de dialogar", i aquí hi ha "l'exemple de Juanma Moreno a Andalusia", segons ha valorat.

Aquesta capacitat de diàleg, segons ha remarcat, es plasmarà en la cimera que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocat amb els presidents autonòmics del seu partit el pròxim 6 de setembre, en la qual també es posarà sobre la taula la "solidaritat" que "ens durà a treballar, a exposar un model i a proposar una alternativa que no sigui la que s'ha posat en funcionament per part de Pedro Sánchez", que se situa "el més allunyat possible del diàleg i de la solidaritat", segons ha conclòs Antonio Repullo.