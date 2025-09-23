El PP considera un "acte de vassallatge" a l'independentisme la delegació de competències en immigració

Juan Fernández acusa Illa d'"executar el desballestament" de l'Estat a Catalunya
BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha assegurat que la votació aquest dimarts al Congrés sobre la transferència de competències en immigració a Catalunya és "un nou acte de vassallatge de Pedro Sánchez als independentistes", i ha sostingut que aquesta transferència de competències és una irresponsabilitat.
En una roda de premsa aquest dimarts, també ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, d'"executar el desballestament i la liquidació" de l'Estat a Catalunya.
Fernández ha defensat que amb aquesta transferència de competències es pretén enviar agents dels Mossos d'Esquadra a les fronteres, la qual cosa, segons ell, tindria una conseqüència directa en la seguretat dels barris "per complir amb els capricis de Puigdemont".
"CORRUPCIÓ POLÍTICA"
Ha qualificat aquest acord entre el PSOE i Junts d'"acte de corrupció política", i ha insistit que és molt perjudicial per a Catalunya, on considera que el Govern no pot garantir la seguretat als carrers i ha retret que vulgui assumir més competències.
"La Generalitat no funciona, i no funciona perquè està col·lapsada i bloquejada per culpa de qui ens governa i per culpa de qui ens ha governat durant els últims anys", ha criticat el portaveu popular.
Fernández també ha acusat el PSC, Junts i ERC d'haver-se "repartit la comissió d'investigació" sobre la gestió de la DGAIA al Parlament, i ha criticat que els qui haurien de ser investigats siguin els que dirigiran la investigació.