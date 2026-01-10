El PP citarà a Salazar perquè comparegui en la 'comissió Koldo' del Senat abans de les eleccions d'Aragó

GUSTAVO DE LA PAZ/EUROPA PRESS
LA CORUÑA 10 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha ratificat aquest dissabte que la formació forçarà la compareixença en el Senat tant de l'exmilitant socialista i ex assessor a Moncloa Francisco Salazar, com de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, posant el focus en els "tractes del qual amb Maduro i relacions amb la dictadura chavista".
Quant a Salazar, a qui els populars citaran per abans de les eleccions d'Aragó del 8 de febrer, segons fonts de Gènova, Tellado ha esgrimit que haurà d'explicar "què és exactament el que sap, què va veure a Ferraz i quin va ser el seu paper dins d'aquesta organització criminal els moviments de la qual, de diners en efectiu, investiguen els tribunals".
I és que per al PP, Salazar --qui també ha portat al focus a Pilar Alegria, candidata del PSOE a Aragó, arran d'una reunió entre tots dos-- representa el masclisme al Govern i al PSOE", igual que Zapatero representa "la corrupció" en el partit que lidera Pedro Sánchez.
En l'obertura de la Interparlamentaria que se celebra a la Corunya, el secretari general popular ha insistit que Salazar ha d'explicar "quin va ser el seu paper dins de l'organització criminal en la qual Sánchez ha convertit al partit, una trama" en la qual, ha recalcat, "està imputat tot el nucli dur" del president del país.
"Jo estic convençut que és el cinquè passatger del Peugeot i, com a tal, haurà de donar moltes explicacions Salazar jo estic segur que és el cinquè passatger. El PP li obligarà a rendir comptes", ha sentenciat.