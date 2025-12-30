El PP cita el 8 de gener al Senat a l'exministre Ábalos, que està en presó preventiva pel 'cas Koldo'

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu
Els 'populars' comuniquen la citació al Tribunal Suprem i a Institucions Penitenciàries per decidir els propers passos
MADRID, 30 des. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PP al Senat, Alicia García, ha anunciat aquest dimarts que la comissió d'investigació sobre totes les ramificacions del 'cas Koldo' ha fixat per al proper 8 de gener la compareixença de l'exministre José Luis Ábalos, que actualment està en presó preventiva pel risc "extrem" de fugida.
Així ho ha avançat la portaveu 'popular' en una roda de premsa des del Senat després de la reunió de la Mesa de la comissió d'investigació sobre el 'cas Koldo', que ha dictaminat que José Luis Ábalos comparegui el dijous 8 de gener.
"Ábalos no és un actor secundari, és l'home per a tot de Sánchez i té la clau de la caixa forta dels secrets del sanchismo. Volem que vingui al Senat i que l'obri de bat a bat davant de tots els espanyols", ha proclamat Alicia García.
L'exministre José Luis Ábalos porta a la presó preventiva des del 27 de novembre, quan el magistrat instructor del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, va acordar el seu ingrés a la presó juntament amb el que va ser el seu assessor Koldo García.
Precisament, el Tribunal Suprem ha convocat una vista per al proper 15 de gener en la qual analitzarà el recurs d'apel·lació que va presentar Ábalos contra la seva entrada a la presó provisional pel 'cas Koldo'.
L'ÚLTIM PRECEDENT D'UN PRES DAVANT D'UNA COMISSIÓ
El PP va citar al desembre per segona vegada l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán en la comissió d'investigació del Senat, que també va estar a la presó preventiva, encara que en el moment en què va comparèixer en la cambra alta ja es trobava en llibertat provisional.
No obstant això, el precedent més recent d'una persona que estava a la presó i va comparèixer davant d'una comissió d'investigació en les Corts Generals es va produir al febrer de 2025, quan la comissió del Congrés que investiga els atemptats jihadistes perpetrats a Catalunya en 2017 va interrogar Mohamed Houli Chemlal, que estava condemnat per aquests atacs terroristes.
En aquesta ocasió, el jutge de vigilància penitenciària va autoritzar la sortida d'Houli Chemlal cap al Congrés per ser interrogat en aquesta comissió d'investigació, i la seva compareixença es va produir enmig d'un ampli desplegament policial.
En el cas de José Luis Ábalos, l'exministre es troba a la presó provisional i la portaveu 'popular' ha avançat que aquesta citació la hi comunicaran al Tribunal Suprem i a Institucions Penitenciàries per decidir els propers passos.
"O COL·LABORAR O PROTEGIR SÁNCHEZ"
I és que Alicia García ha reptat a Ábalos a triar entre dues opcions durant el seu interrogatori en la comissió d'investigació del Senat: "col·laborar amb la veritat o protegir Sánchez".
Per això, la portaveu del PP en el Senat espera que Ábalos "triï la veritat" i expliqui "com es va finançar la candidatura de Sánchez en les primàries, quines irregularitats va haver-hi en aquestes primàries, què es va pactar amb Otegi i el PNB a més de la moció de censura i fins a on arribava i l sistema de comissions construït per Cerdán".
"Sánchez podrà celebrar el cap d'any tancat en el seu búnker de la Moncloa però els espanyols celebren una altra cosa: El final d'un cicle, el final del sanchismo", ha sentenciat.
I ZAPATERO, PER QUAN?
Els 'populars' han fet ús de la seva majoria absoluta per convocar aquest dimarts a la Taula de la comissió d'investigació del Senat amb l'objectiu d'incloure a l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero entre la llista de compareixents.
No obstant això, Alicia García ha confirmat que encara no manegen cap data per a la compareixença de l'ex-president socialista, encara que si que ha recalcat que el seu grup ha habilitat el mes de gener per celebrar compareixences en les comissions d'investigació.
Amb tot, Alicia García ha insistit que Zapatero és "el pare del sanchismo" i ha exigit explicacions per si va haver-hi "un chivatazo" en la seva reunió amb un directiu de Plus ultra.