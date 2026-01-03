El PP celebra la fi de la "fèrria narcodictadura" de Madur i critica l'actitud "covarda i irresponsable" de Sánchez

Eduardo Parra - Europa Press
Afirma que era "recolzat en el frau, la persecució als demòcrates i els suports còmplices d'alguns", entre els quals cita a Zapatero
MADRID, 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El PP ha celebrat aquest dissabte la fi de la "fèrria narcodictadura" dirigida pel president "il·legítim" de Veneçuela, Nicolás Maduro i ha criticat l'actitud del Govern de Pedro Sánchez "tan covard i tan allunyada de la responsabilitat històrica que Espanya té respecte a Veneçuela".
En un missatge difós a 'X', el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat una transició democràtica a Veneçuela, al mateix temps que ha manifestat el seu seguiment "amb atenció" a la situació al país i la seva "principal preocupació" pels ciutadans espanyols que resideixen allà, així com pel conjunt dels veneçolans.
Feijóo ha subratllat que la seva "màxima prioritat en tot moment" és la protecció dels espanyols a Veneçuela i ha reiterat el seu recolzament a "un futur sense repressió i amb una transició democràtica" encapçalada pel president electe Edmundo González Urrutia i per la dirigent opositora María Corina Machado.
El PP ha recordat que "Veneçuela ha patit una fèrria dictadura" i ha assegurat que "porta molts anys denunciant el règim del president Nicolás Maduro i als seus aliats, també des de l'òrbita del Govern d'Espanya", al mateix temps que ha afirmat que "avui és un mal dia per tots ells".
La formació ha criticat així mateix que l'actual Executiu socialista "va treure de Veneçuela al guanyador de les eleccions", en referència a Edmundo González.
El PP ha defensat que la prudència "és compatible amb l'esperança" que Veneçuela recuperi el futur que Maduro li va arrabassar amb el silenci còmplice de massa dirigents d'Espanya. "Només la llibertat i la democràcia portaran el futur en pau que Veneçuela mereix", ha conclòs el missatge.
"MADURO ERA UN PRESIDENT IL·LEGÍTIM"
Per la seva banda, el secretari general del PP, Miguel Tellado, ha indicat que Veneçuela "porta massa anys suportant una tirania que li ha arrabassat la llibertat, la prosperitat i el futur d'un gran país".
"Veneçuela porta molt temps patint la repressió de Maduro, la constant vulneració de drets humans i la misèria d'un règim criminal que no respecta res ni a ningú", ha explicat Tellado en declaracions als mitjans de comunicació.
A més, ha recordat que "el poble veneçolà va donar la victòria a l'oposició democràtica en les últimes eleccions, però Madur no va respectar el resultat i es va aferrar il·legalment al poder". "Madur era un president il·legítim recolzat en el frau, la persecució als demòcrates i els suports còmplices d'alguns des de l'exterior", ha afegit Tellado.
Els 'populars' han assegurat que "avui s'obre una nova etapa, un escenari diferent, que ha de gestionar-se amb prudència i també amb esperança". En aquest context, han insistit que "des del PP porten molt temps denunciant la narcodictadura de Madur i a els qui l'han sostingut des de dins i també des de fora".
Així mateix, han criticat l'actitud de l'Executiu del president Pedro Sánchez, "tan covard, tan allunyada de la responsabilitat històrica que Espanya té respecte a Veneçuela". "El Govern va treure de Veneçuela al guanyador de les eleccions, a Edmundo González, mentre Estats Units treu avui al tirà que s'aferrava al poder després d'haver perdut aquestes eleccions", ha afegit Tellado.
Finalment, els 'populars' han sostingut que "avui és un mal dia pels que van justificar, van blanquejar o van fer negocis amb aquest règim", esmentant a l'ex-president José Luis Rodríguez Zapatero, qui, segons el PP, "avui estarà passant per un moment difícil".